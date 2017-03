Entrevistes EDU LIBRA: «Parlem d’amor, drogues, sexe: baixes passions!» EDU LIBRA CANTAUTOR El cantautor Edu Libra.

Las bajas pasiones uneix rap i música d’autor. Trusty (Dani Vera) i Edu Libra presenten un projecte que es mou entre l’experimentació electrònica amb sintetitzadors, ritmes ballables i guitarres, i lletres en format de rap i cançó d’autor submergida entre la desconstrucció del gènere, el desamor i les drogues. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Com va sorgir el projecte conjunt?

–Jo coneixia Trusty de veure’l a Youtube, i em va agradar molt el seu rotllo, estil, el contingut de les lletres, de temàtica gai, i em va cridar molt l’atenció perquè no hi ha rapers que se’n declarin i en parlin obertament. A través de les xarxes ens vam conèixer i vam començar a intercanviar-nos bases electròniques. Fa un parell de setmanes vam presentar el projecte a Madrid, i ara l’estem rodant. És molt recent!



–Un raper, un cantautor, música electrònica... Quina mescla!

–A mi sempre m’ha agradat introduir música electrònica, tot i que actuo amb guitarra clàssica. Ara ja composo mesclant la guitarra amb base electrònica. I ara els dos junts li donem més importància a l’electrònica, i actuem amb diversos aparells, com sintetitzadors i d’altres.



–Per què es diuen Las bajas pasiones?

–Ve de les lletres. Parlem d’amor, desamor, sexe, drogues... [riu]



–I rock’n’roll?

–Bé, d’electrònica! I som bastant explícits, no és un contingut per a canalla! També hi ha poesia, però tot és molt explícit, perquè els dos volem parlar de les relacions que vivim. En definitiva, de les baixes passions!



–Els temes són exclusius de Las bajas pasiones o aprofiten cançons de l’un i de l’altre?

–Portem des de desembre creant cançons, i el repertori és nou, estem molt inspirats i ens hem connectat molt bé. Tot i que també cantem un parell de temes de cadascun. Hi ha alguna cançó més de cantautor i alguna altra més rapera, i també en tenim unes quantes per ballar.



–Potser demà a La Fada Ignorant el públic acaba ballant.

–Aquesta és la idea! Però no sé si a La Fada la gent va molt a ballar, és més per seure i escoltar la música.



–Coneix el local?

–Sí, vaig venir fa uns mesos i, de fet, Las bajas pasiones va sorgir aquí. Parlant amb en Toni [Fernández, el propietari del local] sobre música amb contingut gai, li vaig parlar de’n Trusty i vam posar data per a la nostra actuació a Andorra. Així ens vam posar les piles i ens vam llençar a la piscina!



–Vostès parlen de relacions entre homes. No és molt habitual en el món de la música.

–Jo sempre he estat menys explícit, però a l’ajuntar-me amb en Trusty tot s’enganxa! No és molt habitual, sobretot en el rap. Als Estats Units o al Brasil és més freqüent, però aquí no, i això ens motiva. I no és succedani de rap, és rap autèntic, i parla del que sent i viu sense problemes.



–Vostè és de Múrcia però viu a Barcelona.

–Sí, m’hi vaig instal·lar per estudiar música i m’hi he quedat, perquè hi ha bastant moviment i possibilitats.



–Viuen de la música?

–Jo sí, però perquè estic en diversos projectes alhora: de guitarrista, de cantautor... En Dani estudia i també és tatuador. Poca gent viu només de la seva música, i s’ha de fer molta inversió. Nosaltres portem molts aparells.



–Hi haurà disc de Las bajas pasiones?

–I tant! Ja tenim un vídeo penjat a Youtube, Se pararía, i ara en rodarem un altre. Esperem gravar a l’estiu.