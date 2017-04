GERARD RIEGER: «Amb la feina que fem ens sentim molt valorats»

El Club de Golf Principat està a prop de complir 30 anys i amb l’esperit de sempre se centra en seguir projectant aquest es porta la societat andorrana.

–Tornen a ser part de l’organització del Torneig Andbank. Els fan confiança en la tasca que realitzen...

–Fa molts anys que anem junts i estem molt satisfets. Andbank ha agafat molta experiència en l’organització de proves amb el seu equip de treball i que segueixin pensant en nosaltres pel que podem aportar és d’agrair.

–Són un club que no tenen camp propi. Aquest és un gran handicap?

–No podem fer tornejos jugant a casa nostra, on ho podríem gestionar tot i crear ambient social, però ens trobem que per les característiques del país és fa molt complicat trobar un terreny tan gran per fer un camp. És un handicap no poder negociar amb altres camps per fer intercanvis amb els nostres socis, però amb els quasi 30 anys d’experiència que tenim, i amb l’organització del Torneig Andbank, és una tasca que ens obre moltes portes i ens crea un prestigi que permet que se’ns tingui molt en compte i arribar a bons acords pel preu de tornejos i el green fee. Amb la feina que fem ens sentim molt valorats.

–Quina salut té el golf nacional?

–Gràcies al pitch & putt, el camp de Soldeu i la creació de la federació en tenim molta. La federació ha arribat a molts acords beneficiosos, com amb l’espanyola continuar amb el handicap. També engega un projecte a les escoles que està molt bé i ens farà créixer. L’ens és el pas que ens faltava per tirar endavant reptes més ambiciosos per arribar a comptar amb més professionals.

–Com en tots els esports, necessitem referents nacionals...

–Sí, els actuals obren camí, i també ajuden els jugadors professionals que els últims anys s’estan instal·lant a Andorra, com Victor Dubuisson, amb el que vam fer un clínic. És la manera que la gent del país es vinculi amb el golf internacional d’alt nivell.

–Veu molt llunyà que un jugador andorrà pugui prendre part en un torneig de primer nivell?

–Ho veig francament difícil a curt o mig termini. S’ha de començar de molt jove i suposa una inversió econòmica important per a les famílies. S’ha d’anar construint aquesta base des del club i la federació per a què els nostres jugadors tinguin oportunitats per agafar un nivell tècnic elevat. Per arribar a aquest punt encara estem lluny.

– Veu el golf actual amb aquella imatge elitista de fa anys?

–Ja no crec que sigui tant així. Hi ha coses que ajuden moltíssim per a què el ventall de gent que el practiqui ara sigui major i de característiques diferents. L’increment de practicants de pitch & putt els últims anys és evident, i aquesta és una primera plataforma per acabar jugant a golf. A més, amb la crisi hi ha molts camps que han fet esforços per acollir a més gent i que la quantitat de diners que hagin de pagar no sigui tant gran. Actualment hi ha força possibilitats de poder jugar a bons preus.