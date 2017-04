ÒSCAR GABA: «La cuina pot reforçar l’autoestima dels joves»

Òscar Gaba és un dels dinamitzadors de La Central i l’encarregat de dur a terme els tallers de cuina per a adolescents que està oferint l’espai jove de la capital. Cada últim dimecres de mes, La Central ofereix una activitat per a majors de 12 anys amb el propòsit d’ensenyar-los a cuinar receptes senzilles i a utilitzar aliments econòmics i de proximitat. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Quin és el propòsit dels tallers?

–La idea és que els joves es puguin manegar sols a la cuina i siguin autosuficients; que no vegin la cuina com un lloc estrany. També que adquireixin hàbits d’higiene i hàbits saludables d’alimentació. A més, volem fomentar una mica la creativitat i expressivitat dels joves.

–Com ho faran això?

–A través de realitzar plats senzills amb diferents aliments. Per exemple, que els joves puguin aconseguir no fer la típica pasta amb tomàquet i formatge rallat, sinó que puguin fer una altra salsa per acompanyar la pasta amb productes de proximitat i temporada. La idea és que els joves vagin evolucionant a la cuina i es vagin sentint més autosuficients. Així com que puguin millorar la seva autoestima a través d’aquests tallers.

–Com es poden aprofitar els tallers per millorar l’autoestima?

–El taller promou que els joves vagin elaborant receptes i que a través d’aquestes elaboracions puguin anar superant reptes. I a partir d’aquesta superació, també es reforça la seva autoestima i va creixent.

–Què és el que més els costa als joves a l’hora de cuinar?

–Els costa concentrar-se. Volen anar molt ràpid. Perquè encara que siguin receptes senzilles, totes tenen una petita elaboració i cada aliment té el seu temps de cocció. També perquè molts estan acostumats a tenir el plat a la taula.

–Els joves coneixen els plats més tradicionals?

–La majoria sí, però no són plats que acostumen a consumir. Precisament, amb el taller volem donar més força també a aquests plats que potser han quedat una mica oblidats.

–Els tallers han sorgit a demanda dels joves?

–La veritat és que ha sigut una mica per dos factors. Un és que tenim joves d’entre 12 i 14 anys i que creiem que aquesta és una bona edat per iniciar-se en el món de la cuina i elaborar petites receptes per perdre la por a cuinar. I és que el propòsit és que els joves no entrin només a la cuina per obrir la nevera, sinó que ho facin també per cuinar. D’altra banda, també tenim molts joves que treballen en la restauració, i veiem que els seus hàbits alimentaris tampoc són els més adients, i a partir d’aquí –tenint en consideració aquests dos factors– vam decidir crear aquests tallers.

–En cada taller tracten uns aliments diferents.

–Sí. En el primer, que el vam fer la setmana passada, vam treballar les salses per acompanyar pasta. Aquest mes d’abril farem receptes amb ous, al maig en farem amb patates i a partir del juny-juliol farem receptes més de temporada, com gaspatxos o cremes. I ja de cara al setembre, octubre i novembre la idea és fer més plats de cullera: escudella, sopa, etcètera. Totes les receptes es fan amb productes que es poden aconseguir fàcilment i que són econòmics i de proximitat.

–Es farà alguna activitat per cloure els tallers?

–Sí. Al desembre farem una mena de Masterchef. Amb els joves que hagin vingut de forma constant als tallers, farem aquesta activitat per mostrar el que han anat aprenent. El jurat serem els mateixos educadors de la central i segurament buscarem que hi hagi algun premi.