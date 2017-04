Entrevistes DAVID ORRIT: «El debat és un joc d’estratègia» DAVID ORRIT PROFESSOR DE CATALÀ A l'esquerra, David Orrit amb els membres de l'equip de debat.

El col·legi Sant Ermengol és el campió de la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Universitat d’Andorra (UdA). L’equip el formen els estudiants Pau Bascompte, Marc Camardons, Anna Carrasco i Elisa Soler, i el professor David Orrit, com a tutor i capità (a l’esquerra de la fotografia). El grup representarà l’UdA a la final absoluta de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, que tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra del 27 al 29 d’abril. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Com funciona la Lliga de Debat?

–És una lliga que organitza la Xarxa Vives als Països Catalans, i tenen lloc diferents fases territorials. És el tercer any que se celebra a Andorra, i vam ser vuit equips: dos del Lycée, dos de l’Andorrana, dos de l’Institut Espanyol i dos del Sant Ermengol.



–Contra qui van competir a la final?

–Contra un equip de l’Escola Andorrana, capitanejat per la Maria Cucurull.



–Com es formen els equips?

–Són estudiants de primer de Batxillerat que els agrada parlar en públic i debatre, i s’apunten. És voluntari, i ho preparem fora de les hores de classe. Els capitans-tutors som professors de llengua catalana.



–Quin va ser el tema del debat?

–Els animals tenen drets?. Ho sabien des del setembre per poder preparar el tema, amb els arguments a favor i en contra, perquè no saps quina postura et tocarà defensar. A l’eliminatòria hi ha quarts de final, semifinal i final. El meu equip, els Loris –el nom d’un animal en perill d’extinció–, va haver de posicionar-se, per fases, a favor, en contra i a favor.



–Com es defensa una opinió que potser no és la teva?

–Has d’haver buscat molta informació, perquè l’altre equip et pot rebatre qualsevol argument i has d’estar preparat. És un joc d’estratègia, i has de pensar els contraarguments a tot el que et poden plantejar. Un membre del meu equip va descol·locar un contrincant quan li va ensenyar un acord de la Unesco sobre els drets dels animals, i l’altre no va saber què dir. Per preparar-se, els Loris, fins i tot, van fer una videoconferència amb una membre del Pacma (Partit Animalista contra el Maltractament Animal) de Madrid.



–Què n’aprenen de l’experiència?

–A parlar d’un tema gens quotidià i en un entorn de pressió, perquè tenen els minuts per exposar la tesi i intervenir cronometrats, però l’altre equip els pot interrompre i preguntar durant la seva argumentació. I els va agradar molt! Els participants tenien molt esperit crític.



–Els joves d’avui en dia estan avesats a criticar i debatre?

–A criticar sí, però a argumentar-ho d’una forma lògica, no. I als estudiants els va encantar! Tot i que el dia abans estaven espantats. Ara ho tornen a estar perquè ens n’anem a la fase final.