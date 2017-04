JORDI RUBIA: «Si no es para el projecte iniciarem altres accions»

Jordi Rubia és un dels impulsors de la campanya sorgida a Escaldes contra la futura ubicació de l’heliport. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Com va sorgir la campanya de signatures?

–Va ser una mica pel neguit de la parròquia. Diferents veïns vam anar comentant la situació en trobades o passejant per Escaldes i ens vam adonar que hi havia un cert malestar i una inquietud per la ubicació de l’heliport. A més, desprès de veure que s’han fet altes projectes molt bons, et preguntes com al final es decideix ubicar l’heliport en un lloc tant perillós com és els terrenys de FEDA. També vull destacar que la campanya no és una incitativa política. Entre els ciutadans que defensen la reivindicació hi ha veïns d’ideologies polítiques molt diferents, no té res a veure. I és que es tracta d’un acord per defensar una voluntat que creiem que és a nivell de país.

–Quanta gent hi ha darrere de la campanya?

–Fa una setmana érem una trentena de persones que impulsàvem la campanya des de dins, però puc assegurar que avui ja en som més.

–Tots són d’Escaldes-Engordany?

–No, hi ha de totes les parròquies. Hi ha gent de Sant Julià, Santa Coloma, Andorra la Vella i Escaldes.

–Pel que fa a les signatures, tenen algun límit fixat?

–El nostre objectiu és poder-ne recollir el màxim possible. En un principi, volíem arribar a les 3.000 signatures, però ara la nostra idea és tenir-ne més.

–Actualment, quantes n’han aconseguit?

–Una xifra exacta no la puc dir, perquè fins fa dos o tres dies portàvem unes 800 signatures, però cada dia que passa en tenim més. També és cert que cada cop ens demanem que estiguem en més llocs, perquè com he comentat, no és un cas polític, sinó un projecte que vol mantenir la seguretat del país. A més, creiem que hi ha hagut altres projectes molt més significatius i que al final sempre s’han acabat guardant en calaixos.

–Com quins?

–Per exemple, recordo que cap a l’any 92, el cònsol Viu va fer un projecte que estava molt bé. També, quan el senyor Jordana era ministre, va comprar un terreny al costat de la duana per ubicar-hi un heliport. I aquesta ubicació era bona, perquè així no s’havien de fer canvis de duanes. Tenint en antecedent tots aquests projectes, perquè al final es decideix fer-lo a menys de 100 metres d’una central hidroelèctrica? Si a Escaldes ens quedem algun dia sense aigua ja tenim problemes, però imaginem-nos ara que hi ha un accident d’helicòpter i deixa malmesa la central, tot el país es pot quedar sense llum, i segur que seria per a més d’un dia. Per tant, és un problema d’Estat.

–Què en pensen dels estudis que s’han fet per decidir la ubicació?

–El ministre Cinca ha dit en alguna ocasió que els estudis són positius i que la ubicació és molt bona, però val a dir que tots els estudis que s’han fet fins ara (en relació a les ubicacions de l’heliport) sempre s’han qualificat com a positius. Quan es volia posar al Roc de Patapou també es va dir que els estudis eren molt bons, i al final ja veiem com va acabar. Estic convençut que s’hi estiguéssim a Espanya o França aquest heliport no es posaria al costat d’una central.

–Per tant, vostès estan en contra de la ubicació però no de l’heliport.

–Exacte, nosaltres no estem en contra de l’heliport, el que nosaltres creiem és que el projecte no està ben fet, perquè tot el que estigui a prop d’una central hidroelèctrica no està bé. A part, en temes d’acústica, els vols afectaran a gran part del país. I això tenint present que encara no s’ha arribat a un conveni amb França, el dia que s’hi arribi, Encamp i Canillo també es veuran afectats.

–Quina ubicació veurien adient?

–Jo per exemple ubicaria l’heliport a partir de Sant Julià, a prop de la duana, per intentar afectar el menys possible.

–Han parlat directament amb el ministeri d’Ordenament Territorial?

–Vam demanar hora per parlar amb el Comú d’Escaldes, i se’ns va comunicar que al llarg d’aquest matí els comuns tindran una reunió amb l’Executiu. A partir d’aquí, ens posarem en contacte amb el comú i desprès amb els ministeris pertinents.

–Encara estan a temps de parar el projecte?

–Jo tinc molt clar que es pararà, perquè tots els residents a Andorra ens hi estem jugant molt i tenim molt a dir.

–I si no es para?

–Començarem altres accions, es farà tot el que s’hagi de fer.