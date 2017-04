Entrevistes MERCÈ MIGUEL: «La vida de l’ésser humà és intrínseca a la moda» MERCÈ MIGUEL HISTORIADORA DE LA MODA La historiadora de la moda Mercè Miguel.

La historiadora de la moda Mercè Miguel considera que no es pot entendre la societat actual si no sabem com vestien els nostres avantpassats. Li apassiona explicar com la moda s’ha adaptat a cada moment històric, i ho explica al bloc historiaimoda.blogspot.com. / Per Núria Segura Insa



–De què tracta el curs que fa en el marc de l’exposició Chanel i els seus amics?

–El curs són sis sessions i la idea és fer un recorregut per la història de la moda del segle XX, des de la manera que es vestien els homes i les dones fins als dissenyadors emblemàtics de cada època.



–Són sis sessions i en porten tres. Què es trobaran els que avui assisteixin al taller?

–Ho fem per dècades i avui explicaré la Belle Époque, els anys 20, l’estil flapper i el Charleston. Està pensat per abordar dues o tres dècades per sessió. Les classes estan pensades, que si no vens a una, no passa res.



–Per què és important la figura de Coco Chanel?

–Coco Chanel va treballar com a modista de barrets i el 1910 va obrir la seva primera botiga. La seva figura és importantíssima a la història de la moda i avui encara és una de les marques més venudes i reconegudes al món.



–Quins serien per a vostè els moments claus de la moda del segle XX.

–És molt complicat. Quan fas la història del segle XX, t’adones de la importància que van tenir els dissenyadors. Un moment trencador va ser els anys 60 amb l’alliberació de la dona, en el moment que surten les mini faldilles i es trenca amb la idea de la dona clàssica, de casa i mare.



–Els moviments polítics, socials i culturals han influenciat la moda?

–Sí, sí, la moda no s’entén si no entens el moment històric o polític que es va viure. Després de la Primera i la Segona Guerra Mundial, la moda va lligada a moments de crisi. Amb el crack del 29 apareix un estil molt clàssic i el moviment hippy va lligat a la guerra del Vietnam.



–Al segle XXI trobem herència del XX?

–Una cosa que caracteritza la moda del segle XXI és que és una barreja de moltes coses. Es porta una tendència vintage o revival. Les grans cases com Chanel, Dior, Jean Paul Voltier, Versace estan anant als seus arxius històrics i veure que fèiem fa 20 anys.



–Alguna tendència del segle XXI?

–Ara trobar novetats i que no s’hagi vist abans és impossible. L’únic una mica diferent és aquella moda lligada a la tecnologia.



–Què necessita una cosa per convertir-se en moda? Quina és la clau?

–Una cosa es converteix en un producte de moda quan és un trending topic. La moda d’ara no s’entén sense les xarxes socials.



–Si hagués de triar una època, quina seria?

–Soc molt vintage. Com que soc historiadora, el passat m’interessa molt més que la moda actual. Els anys 60 m’agraden molt, però els anys 20 m’encanten amb l’estil frapper. També els 50 amb la imatge tan femenina de l’Audrey Hepburn o el psicodèlic dels 70.



–Vostè té un bloc, que la va portar a fer-lo?

–Difondre la història de la moda.



–És important conèixer la història de la moda per entendre l’actualitat?

–La moda és intrínseca a la vida, ens vestim cada dia. Des que vam fer les primeres passes, ens vam començar a tapar i a vestir. És impossible entendre la vida de l’ésser humà sense entendre com vestim.