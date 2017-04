JONATHAN GONZÁLEZ: «Jo era un antifriki, però m’estava enganyant»

PER IVÁN MOURE

Jonathan González (Andorra la Vella, 1992) és la imatge dels Frikis d’Andorra, una associació peculiar que comença a tenir protagonisme dins la nostra societat.

–Es considera friki des de petit?

–No. És més, jo era antifriki. Vaig conèixer el Joan Lima, cofundador de l’associació i era com jo. Ens agradaven els videojocs, jocs de taula, sèries medievals, lluita lliure… Estava enganxat i no ho concebia com frikisme, però m’estava enganyant.

–El 2012 crea l’Associació. Quin objectiu social tenia?

–Veníem del Saló del Manga de Barcelona Lima i jo, i parlant, comentàvem que era una llàstima que no es fes res a Andorra. Havíem de sortir per passar-ho bé... I se’ns va acudir crear l’associació que promoure activitats i interacció entre tots els frikis i amb la societat. Ajudem a fer amics, compartir aficions comunes i passar una bona estona. Hem de fer penya, però no som pocs eh? Hi ha més frikis del que pensem. Ens apropem als 2000 seguidors a facebook. A la gent li costava una mica, però hi ha tanta varietat... Ser friki es ser un apassionat fins la mèdula d’una cosa fins el punt de ser això, un friki.

–Teniu un lema molt andorrà… (frikis unita fortior)

El lema de fer pinya i adaptat a Andorra. Que la gent sàpiga d’on som. Estem orgullosos de ser andorrans i de ser frikis. Sempre ens han mirat com si fóssim una espècie estranya però el concepte està canviant. Volem treure l’adjectiu negatiu, estem orgullosos de ser frikis.

–Hi ha moments d’èxtasi per a l’associació com ara el dia de l’estrena d’‘Star Wars: el Amanecer de la Fuerza’ al desembre del 2015. Ara tornen a ser protagonistes col·laborant en el Saló del Còmic. Què preparen?

–La gent comença a comptar amb nosaltres, entenen la nostra filosofia. Ja ens han trucat per exemple per la pròxima d’Star Wars i el saló del videojoc. A banda del Saló del Còmic de la Massana...

–On faran un concurs de disfresses o, com diuen vostès, de Cosplayer.

–Sí, serà a l’estil Tú si que vales, Ho passarem molt bé i tindrem un jurat de luxe, amb Cosplayers professionals de Barcelona. Sonarà estrany això de disfressar-se, però ens agrada riure’ns de nosaltres mateixos, passar-ho bé i està prohibit ser vergonyós.

–Per què creu que s’està canviant la manera de mirar als frikis?

–Perquè ens considerem showmans. Ens agrada cridar l’atenció, les fotos… Aprofitem qualsevol oportunitat per fer el que ens agrada. I també fem cas omís de la gent que ens ofèn. No ens importa. Però a poc a poc tothom se n’adona que és friki en alguna cosa. La gent es disfressa per Carnestoltes però, perquè no la resta de dies de l’any, si ens ho passem bé?

–Creu que esdeveniments com el Saló ajuda a canviar la imatge pública dels frikis?

–Molt. Sobretot pel suport que ens donen. Fa quatre anys em dius que es pot fer un concurs de cos player a andorra i ni de conya m’ho crec. La gent obre la ment.

–Ara què té entre mans l’associació?

–Volem fer una quedada massiva per jugar al del Warcraft World i també de dibuix. Tenim gent molt bona a Andorra i volem que la gent ho sàpiga i els conegui.

–Deia abans que els han trucat per la pròxima d’Star Wars. Quan serà?

–Serà al desembre. Coincidirà amb el 50 aniversari de la primera part i volem muntar-ne una de grossa. Ja estem nerviosos. Imagina’t, dos anys esperant.