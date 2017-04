GIL BLASI: «És l’oportunitat d’anar al rovell de l’ou del xou»

El Cor Rock d’Encamp, que el componen joves entre 12 i 16 anys, ha iniciat la campanya de micromecenatge A la conquesta de la Gran Poma! per portar una part del grup vocal a Nova York del 17 al 23 de juny. Allà tenen previst trobar-se amb un dels millors cors infantils del món el Young People’s Chorus of New York City i amb el seu compositor Jim Papoulis. De moment, han aconseguit 1.730 euros dels 6.000 que necessiten. / Per NÚRIA SEGURA INSA

–Per què és important per a vostès fer aquest viatge als Estats Units.

–És l’oportunitat de treballar amb un dels compositors més grans que hi ha en l’àmbit de la coral. Treballa amb pel·lícules de Hollywood i amb molts bons artistes com Aretha Franklin o Christina Aguilera. A més, és un dels cors que més admirem. Només per això, paga la pena. També pel que és Nova York, la ciutat de l’espectacle. És l’oportunitat d’anar al rovell de l’ou del xou.



–També cantaran a la seu de la ONU?

–Sí, representarem el país a les Nacions Unides, que és un dels llocs més emblemàtics i que representa els valors que Jim Papoulis posa a les cançons de pau o esperança, que també treballem a l’escola andorrana.

–I faran una actuació a Times Square?

–Aquesta és la idea, però estem mirant d’obtenir els permisos amb l’Ambaixada andorrana d’allà que ens està ajudant molt amb la paperassa.

–Com neix l’oportunitat d’anar a Nova York?

–En Jordi Porta va coincidir amb en Jim Papoulis allà. Ja teníem la idea d’anar-hi, però en conèixer en Jim Papoulis vam veure clar l’objectiu.

–Alguna vegada havien viatjat tan lluny?

–No. Vam anar a Londres i Birmingham fa dos anys perquè estem associats amb l’associació Rock Choire del Regne Unit. Vam fer una trobada anual i va ser tota una experiència. Anem d’experiència en experiència i a Nova York fa dos anys que treballem per anar-hi.

–Com?

–Hi ha el Verkami, però també venem roses per Sant Jordi i farem un anuari a l’escola. Estem actuant en tot el que ens sorgeix. Sabem que hi anirem, perquè sempre diem que els somnis es fan a força de picar pedra per aconseguir-los.

–Què finançaran amb això?

–El viatge íntegre de cinc nens, que no tenen les facilitats econòmiques, ja que el viatge costa uns 1.700 euros per nen.

–Quantes persones viatjaran a Nova York?

–Al cor de nens, n’hi ha 46 comptant sis professors, però no hi podem anar a tots. Com que és un projecte de l’any passat, que érem menys, hi anirem els que l’any passat estàvem al cor i que hi seguim. Serem 25 nens i cinc adults. Aprendrem el màxim per, després, fer-ho extensiu als altres.

–Què podran aprendre els nens que vagin allà?

–A part dels valors que hi ha en el cor com els de disciplina, d’esforç, de solidaritat, de concentració o de memorització, el plat fort que poden aprendre és l’anglès i l’experiència de viatjar.

–Quin repertori tenen?

–Fem cançons de rock en format cor, com clàssics, hits del rock com Bon Jovi o Coldplay o pop com Adele o Beyoncé.

–Per què creu que és important la música per als nois?

–La música és el llenguatge que no es pot dir en paraules. Són emocions, sentiments, és un tipus d’art que no és comparable amb cap altre.