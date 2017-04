JOSÉ ANTONIO MARTÍN: «En un futur podem progressar molt» @Fedandfut

La selecció va tornar del Premundial a Lituània amb tres derrotes. Era l’estrena en competició oficial i l’entrenador en treu bones conclusions de cara al futur. El futbol femení va a l’alça al Principat i confia que se segueixi produint una progressió.

–Després de l’últim partit va apuntar que la selecció en aquesta fase havia crescut com a equip i que ho podrien aprofitar de cara al futur...

–Per a nosaltres va ser un màster d’aprenentatge. Ens ha servit moltíssim, perquè hem jugat una competició de molt nivell i ens ha servit per posar-nos a prova amb seleccions de molta qualitat.

–I Andorra està molt lluny d’aquests combinats?

–Ara mateix està una mica lluny, però també m’agradaria saber quina és l’edat mitjana de cadascuna de les seleccions. La nostra és força baixa i en un futur podem progressar molt si som capaços de mantenir el bloc i treballar de la mateixa manera per poder donar en algun temps alguna sorpresa. Per pujar el nivell ens aniria molt bé poder ascendir amb l’Enfaf, jugar en una categoria més alta, perquè cada cap de setmana ens permetria competir a major nivell, i això per a la nostra formació aniria molt bé.

– Com ha vist a les seves jugadores en el debut en una competició oficial de l’absoluta?

–Primer molt emocionades i després de jugar amb la sensació que han viscut una gran experiència, que les ha permès aprendre i és un al·licient per a elles en un futur. Són conscients que tenen molta sort de poder competir internacionalment.

– Té experiència dirigint equips masculins i femenins. Hi ha molta diferència entre els nois i les noies?

–Al final tot és futbol, hi ha 22 jugadors al camp i una pilota. No hi veig grans diferències, és depèn del grup que tinguis al davant, si són competitius i guanyadors, o no tant. No depèn del gènere, sinó de les persones.

–Quina està sent l’evolució del futbol femení nacional?

–Molt gran i anirà a més, perquè s’està fent una molt bona feina des de la base i en tres o quatre anys segur que recollirem els fruits, i d’això la selecció se’n beneficiarà. Els clubs de la lliga estan obligats a tenir un equip femení i això comporta que pugui haver-hi més nenes jugant i s’impulsi el futbol femení.

–Com en el cas del masculí, les victòries i els empats seran tant en comptagotes?

–És que és la realitat que hi ha al país, per la gent que hi ha i el número de llicències respecte a altres països. Per a nosaltres és molt difícil competir a nivell internacional perquè ens enfrontem a veritables potències i amb països amb molts recursos. El que hem de fer sempre és fer passes endavant, i tenir una millora continuada, tot i sent conscients que la resta també ho fa. Es tracta de competir al màxim de les nostres possibilitats i donar-ho tot.

–Per jugar aquest Premundial una de les seves jugadores, Ainhoa Fernàndez, va haver de deixar la feina per poder competir-hi. No van facilitar-li que es pogués desplaçar a Lituània...

–Mentre siguem amateurs és un problema amb el que haurem de seguir convivint. No és una circumstància només del futbol femení. Conec futbolistes que no han pogut jugar competició europea amb els seus clubs per temes laborals. Hi ha d’haver un canvi de plantejament o que ho indiqui la llei de l’Esport, perquè estem representant al país i aquest ha de ser un motiu d’orgull per a tots i té la seva importància.