«El ‘copic’ és la milllor eina per donar color»

El Copic és una modalitat de retolador que s’utilitza en l’arquitectura, el disseny, còmics o en l’àmbit de la moda. Valenzuela explota aquesta pintura que, assegura, serveix per fer obres molt professionals. Porta uns vint anys recreant aquest art. / Per: Núria Segura Insa

– Què és el Copic i en què consisteix?

–És un retolador que té una base d’alcohol que ens ajuda a treballar molt bé els colors. Té un gama de 358 colors. El resultat és molt professional. És la forma més bonica de tenir una cosa que sembla de tot menys un retolador. Pot simular que és una aquarel·la o un disseny digital.

– Què ensenyarà en el taller.

–Doncs explicaré que és el Copic, com funcionen i com es fa servir. Servirà per obrir boca, ensenyar una mica, perquè tot no es pot mostrar, però si explicaré el que podem fer a través de diversos exemples.



– Com es va endinsar en aquest món?

–Pel còmic.

– Encara fa còmic?

–No dibuixava, m’agrada molt dibuixar i em dedicava a fer il·lustració. Encara que no m’agradava fer coses de colors, vaig arribar als Copics de casualitat i em van enganxar.

– Que recrea amb aquest retolador?

–L’utilitzo per fer manualitats com dissenys d’àlbums o coses personalitzades i els Copics m’ajuden a fer detalls personals.

– Quan de temps porta dibuixant amb aquesta eina?

–Me’ls vaig comprar amb pessetes, fa uns vint anys.

– Ha canviat molt la pintura amb Copic?

–No, han fet ara 30 anys i llavors ja es van pensar com haurien de ser amb el pas del temps. És un disseny que van fer els japonesos i que es va pensar que havia de ser per sempre.

– Com són?

Es poden canviar les punxes i es recarreguen retoladors. El disseny és quadriculat perquè no rodin en les taules de treball i també estan pensants per la gent amb problemes de mobilitat perquè s’obren amb dos dits.

– Què és el que més li agrada?

–La gama de colors que té i la forma de treballar amb ells que és la més fàcil, professional i que són per tota la vida.

– Vostè té els mateixos Copics?

–Sí, quan un retolador s’acaba, s’omple i es continua.

– Quins camps utilitzen aquest retolador?

–El client que més l’utilitza són els arquitectes per treballar, però també el fa servir gent del còmic, del Manga, Jordi Labanda en els seus dibuixos, l’il·lustrdor de la moda Arturo de Elena, marques de cotxes com Nissan per escollir els colors dels vehicles o inclús la Carme Roscalleda per dissenyar amanides.

– De veritat els fa servir Roscalleda?

–Fa un esbós en una llibreta dels colors que li vol posar en una amanida.

– Així que està present a la nostra vida diària.

–La marca no paga perquè es digui que això està fet amb copic, però la gent que s’hi dedica sap el que és.

– Per què recomanaria els Copic?

–Perquè estem en un boom de posar color als dibuixos, es terapèutic i té una part positiva emocionalment. A més, si et dediques al dibuix és la millor eina per dona color, d’una manera fàcil i que algú que no en sap gaire pot aconseguir una cosa molt professional.

– És una manera de donar-hi color a la vida?

– Sí i tant, dona color a la vida.