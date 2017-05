PEP GOL: «Pots fer un instrument amb un test i cinta»

El músic Pep Gol , que actualment toca en la banda La Vella Dixieland, realitzarà avui el taller Sona com Sona a l’Institut de Música d’Andorra la Vella en el marc de les activitats que organitza la Fundació ONCA. El taller es dividirà en tres sessions i s’iniciarà a partir de les tres de la tarda. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Què trobaran els assistents al taller?

–Es barrejaran diferents elements. Per un costat,volem fer entendre l’acústica dels instruments musicals. Per exemple, que fa que un instrument de corda soni o que un instrument de vent i percussió soni. Són instruments senzills però els hem d’entendre si volem aprofundir una mica més en el món de la música i els instruments. També parlarem sobre els aspectes que hem de tenir presents si es vol construir algun instrument.

–Com quins?

–Cal cuidar la vibració, l’amplificació de la vibració i de la caixa de ressonància. Aquests són conceptes fàcils d’entendre però que si no s’apliquen bé després els instruments no sonen com han de sonar.

–Com es mostraran aquests aspectes?

–Treballarem sobre els mateixos instruments i aprendrem a fer-ne algun. A més, veurem recursos per saber que fer amb aquests instruments. Per exemple, alguns dels recursos que fem servir és utilitzar l’instrument per narrar una història, per fer fons musicals o per crear cançons.

–Quins instruments fabricaran?

–Més que res de percussió, perquè són els més fàcils de fer sonar. Qualsevol cosa que piquis i soni es pot convertir en un instrument de percussió. Al llarg del taller veurem per exemple com es poden fer uns tambors amb diferents membranes, amb pells o elements que es puguin tensar. A més, hi ha un sistema que és relativament senzill, que consisteix en cobrir amb cinta d’embalar la part buida d’una caixa o d’un test, en cinc minuts tens fabricat un tambor.

–Per tant, veuran instruments que es poden fer amb materials de casa.

–Sí. La intenció és utilitzar materials senzills i fàcils d’aconseguir. Perquè si s’empren materials més exclusius, és més difícil que la gent, les escoles o les associacions puguin seguir aquest procediment.

–Com va sorgir el taller?

–Jo fa temps que em dedico al món de la música i la Fundació ONCA em va proposar fer aquest taller. Vaig fer una activitat similar a l’aire lliure fa ja gairebé un any i ara faré aquest, però són dos tallers diferents en quan a l’espai, l’aforament i la llibertat.

–A banda de fer tallers, on més el podem trobar?

–Jo soc músic i actualment toco la trompeta. Estic dins de la banda La Vella Dixieland i amb el grup hem vingut més d’un cop al festival de jazz que es fa a Andorra. També treballo fent activitats a l’Auditori de Barcelona o al CaixaForum. I he estat molts anys treballant amb comediants i grups de teatre, sobretot construint instruments estranys per a ells.