MONTSERRAT CASALPRIM: «Som molt joves quant a programes de doctorat»

Montserrat Casalprim va rebre el Premi Cum Laude amb la tesi L’eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a Andorra, que aborda l’eficiència dels tres models educatius que existeixen al Principat. És la primera vegada que la Universitat d’Andorra (UdA) guanya aquesta distinció, que coincideix amb el primer cop que el concurs sobre a la modalitat d’economia i dret, ja que fins ara era només pels estudis d’humanitats. / Per NÚRIA SEGURA INSA

– Per què és important per a vostè aquest reconeixement?

–Personalment em fa il·lusió, tot i que m’aclapara una mica tot el tema mediàtic, però veig que és un premi que pot tenir utilitat per l’UdA a l’hora de reconèixer la qualitat del nostre program de doctorat.

– Precisament és el primer cop que es dona aquesta distinció a un treball de l’UdA.

–Sí, també hem de tenir en compte que és el primer cop que s’obre a la modalitat d’economia i dret. Nosaltres no tenim estudis d’humanitats.

– Qui pot optar al premi?

–Totes les universitats de la Xarxa Vives, que són de llengua catalana: Catalunya, València, Catalunya Nord, Illes Balears i l’Alguer.

– A més, els estudis de doctorat a Andorra són relativament recents...

–Sí, el programa de doctorat va sortir el 2006 i la primera tesi el 2013. La meva era la quarta tesi doctoral, ara en portem set. Per tant, som molt joves quant a programes de doctorat a l’UdA.

– Arribar i moldre.

–És la primera vegada que Andorra presenta una tesi i guanya. Sí, ha estat molt ràpid.

– És una demostració més que l’UdA funciona i funciona bé.

–Sí. El fet de ser petits, no només a l’Ud’A, sinó a moltes institucions d’Andorra, vigilem molt la nostra qualitat de cara a l’exterior.

– Quant temps ha tardat a fer la tesi?

–Des que em vaig matricular al programa de doctorat fins que he defensat la tesi han passat sis anys.

– De què tracta?

–És un estudi econòmic sobre les escoles d’Andorra, de la seva organització econòmica i eficiència.

– Què entenem per eficiència?

–Utilitzar uns recursos de la manera més òptima possible per assolir un nivell d’output. Els recursos són els econòmics i els docents. L’output és el nombre d’estudiants i el volum que aproven.

– I el fet que hi hagi diversos sistemes educatius, com afecta?

–No tots avaluen igual, però si que segueixen la mateixa normativa. És el primer cop; es fa un estudi de tres models educatius dins d’un mateix país. Això és un valor afegit a la recerca que s’ha fet fins ara, que es feia en països diferents i es veien influenciats per altres variables com l’horari escolar, les hores de sol o la política de conciliació familiar.

– Què influeix també a ser més eficient?

–L’entorn socioeconòmic de les famílies dels nens, és a dir, si és més favorable a l’entorn educatiu i que facilita la integració del nen a l’escola. Així com la satisfacció dels pares amb les escoles, que és molt elevada a Andorra.

– I a què es deu aquesta satisfacció?

–Potser és per la capacitat d’elecció que tenim aquí a Andorra. Això no es troba a cap altre lloc del món. La situació del Principat és tan privilegiada que no ens donem compte. Ja els hi agradaria als pares de fora d’Andorra l’oferta que tenim aquí.