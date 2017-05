Entrevistes ISABEL CASADEVALL: «Si teniu curiositat per la llengua, us interessa ‘InfoMigjorn’» ISABEL CASADEVALL EDITORA D''INFOMIGJORN' Isabel Casadevall, juntament amb Jordi Palou editen setmanalment el butlletí InfoMigjorn.

El Centre de la Cultura Catalana presenta aquesta tarda el llibre Un pam de llengua, un recull d’articles relacionats amb la llengua catalana que han estat publicats a la premsa durant el darrer any (Biblioteca Comunal d’Escaldes-Engordany, a les set de la tarda). La tria dels articles ha anat a càrrec d’InfoMigjorn, el butlletí especialitzat en aquest tipus de continguts que cada setmana editen la Isabel Casadevall i en Jordi Palou.



–Què és InfoMigjorn?

–InfoMigjorn és un butlletí setmanal que recull notícies i articles relacionats amb la llengua. Es distribueix per internet en format PDF.



–Per què aquest nom?

–El butlletí va sorgir el 2008 de la llista de debat sobre llengua anomenada Migjorn, que s’havia creat uns anys abans al País Valencià. Primer es limitava a reenviar als membres de la llista articles sobre llengua, i poc després el lingüista alcoià Eugeni S. Reig va fer-ne un butlletí independent amb aquest nom, per reivindicar també el migjorn del país.



–Qui se n’ocupa actualment?

–Eugeni S. Reig se’n va fer càrrec pràcticament en solitari fins al 2015. Al final del 2015 va proposar que ens féssim càrrec des de l’associació Xarxa de Mots.



–Què és l’associació Xarxa de Mots?

–És una petita associació cultural que difon iniciatives relacionades amb la llengua i la literatura a internet. Aplega uns quants projectes, com ara RodaMots (Cada dia un mot), una tria de textos de Josep Pla, una web dedicada a Joan F. Mira i la bloguització d’uns quants llibres singulars (El quadern gris del mateix Pla, les Cartes a Màrius Torres de Joan Sales i Els darrers dies de la Catalunya republicana, d’Antoni Rovira i Virgili). Ara hi hem afegit l’edició d’InfoMigjorn.



–Podem parlar, doncs, d’una segona etapa? Quins canvis es van portar a terme?

–Efectivament: a partir del 2016 vam canviar unes quantes coses, començant pel format en què s’enviaven els butlletins i la periodicitat. InfoMigjorn va passar de ser un butlletí diari a setmanal, per poder seleccionar millor el material que hi publiquem, tant el que reproduïm d’altres mitjans (publicacions en paper i digitals, blogs, fragments de llibres...) com els textos inèdits.



–A qui s’adreça InfoMigjorn? Qui són els vostres lectors?

–En primer lloc, els professionals de la llengua, en un sentit molt ampli: filòlegs, correctors, traductors, escriptors, periodistes, docents... però l’ampli ventall de temes i interessos que recollim pot interessar a qualsevol persona que tingui curiositat per la llengua. El que oferim és un recull dels articles que considerem més significatius per estar ben informats de tot el que té a veure amb la llengua, sempre atents a diferents sensibilitats i a recollir material de tot el domini lingüístic.



–Quins temes s’hi tracten?

–Intentem que hi hagi una mica de tot: anàlisis sociolingüístiques, ressenyes de llibres relacionats amb la llengua, informació d’actes i convocatòries, debats... Fa un parell de setmanes, amb motiu del dia del llibre, vam publicar un número especial amb 50 recomanacions d’especialistes –lingüistes, escriptors, traductors...– de llibres sobre llengua o que els van causar un impacte lingüístic, pel motiu que fos. La tria resultant ha estat força variada i ofereix propostes de lectura (o relectura) molt estimulants.



–Quins projectes teniu en marxa?

–De moment, amb la publicació setmanal d’InfoMigjorn ja anem prou enfeinats! El que volem ara és eixamplar la base de subscriptors, que és força reduïda. Pensem que el producte que oferim ha de tenir més difusió. InfoMigjorn no té publicitat i no té tampoc cap subvenció; per tant, les aportacions dels subscriptors i lectors són molt importants per a la continuïtat d’aquesta iniciativa. Tenim subscriptors de tots els Països Catalans, fins i tot de l’Alguer, i també d’altres països, però, curiosament no en tenim cap d’Andorra; esperem que això canviï pròximament!