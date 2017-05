BEA RUEDA: «La dieta sense gluten és per sempre»

Bea Rueda és infermera al Principat i compagina la seva professió amb un blog (anomenat Buenos días luna) on tracta temes socials i de salut. A més, Rueda ha organitzat, en conjunt amb l’Associació de Celíacs d’Andorra, les primeres jornades «sense gluten» al país, on es realitzaran diverses xerrades i tallers entorn a la celiaquia. Les activitats es desenvoluparan del 12 al 14 d’aquest mes al Centre Cultural de la Llacuna. / Per ESTEFANIA GRACIA

–És la primera vegada que es fan unes jornades sobre la celiaquia a Andorra, com han sorgit?

–Tot va començar a través del meu bloc i de diferents xerrades i conferències de Barcelona. Desprès de parlar amb gent de l’entorn vaig veure que estaria bé poder fer una jornada sobre el món sense gluten a Andorra, ja que no se n’ha fet mai cap. Em vaig posar en contacte amb l’associació de celíacs del país i els hi va semblar una bona idea, així que vam decidir tirar-ho endavant.

–Quin és el propòsit de les jornades?

–Donar veu al col·lectiu celíac i que es pugui visualitzar tot el que és la celiaquia a Andorra, perquè aquí també n’hi ha i està tot una mica parat. S’ha posat de moda la dieta sense gluten, però cal tenir present que els celíacs la fem perquè és el nostre tractament, no perquè sigui una moda.

–Amb què es trobaran els assistents?

–Farem xerrades sobre la celiaquia i els dèficits nutricionals amb què et trobes quan ets celíac i portaves molt temps menjant gluten, perquè llavors el teu intestí no absorbeix bé tots els nutrients i pots tenir anèmia o falta de calci. Per tant, explicarem com ajudar al cos a absorbir tot el que no estava assolint bé.



–Com canvia la teva vida quan et diagnostiquen celiaquia?

–Precisament, farem una xerrada sobre aquest tema. S’han de tenir moltes coses en compte, com canviar els hàbits de cuinar a casa i de menjar a fora, t’has de preparar els viatges d’una altra manera, etcètera, però la veritat és que pots fer una vida més o menys normal sempre i quan segueixis unes pautes. A més, durant les jornades recordarem que la dieta sense gluten és per sempre. Encara que no tinguis símptomes no significa que no t’estigui afectant, perquè no tothom té els mateixos símptomes.

–També fareu tallers de cuina.

–Sí. El finalista de Masterchef 2, Mateo Sierra, farà un show cooking amb un menú sense gluten de tres plats. També farem un taller de pa sense gluten, perquè sovint és un dels aliments que costa més de trobar, i una de les opcions es fer-te’l a casa. A banda, farem xerrades d’esport i monòlegs.

–A Andorra s’ha avançat en relació als aliments per a celíacs?

–La veritat és que cada vegada és més fàcil trobar diferents aliments per a celíacs als supermercats del país, potser el que més costa és trobar farines específiques, però s’ha avançat força.

–I a nivell social?

–Com hem comentat, hi ha tot un moviment de dieta sense gluten, però això d’alguna manera ens perjudica, perquè és veritat que cada vegada hi ha més restaurants amb productes sense gluten, però no és el mateix una persona que fa la dieta perquè vol que una persona que és celíaca, perquè s’ha de vigilar molt com es cuina. I potser caldria més un segell que garantís que un restaurant ha cuinat estrictament per a celíacs o ha fet un menú específic seguint totes les recomanacions, no tant si ha fet un plat amb gluten o sense.