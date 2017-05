ROSA DURÓ: «La veritable pau no és l’absència de guerra»

La diplomada en treball social, Rosa Duró, imparteix avui la conferència La cultura de la pau i la diversitat cultural al Centre cultural de la Llacuna, a les vuit del vespre. L’acte s’emmarca en la setmana de celebració del Dia mundial de la Diversitat Cultural i ha estat organitzat per la Societat Andorrana de Ciències (SAC). / Per ESTEFANIA GRACIA

–En què consisteix la conferència?

–En un seguit de referències a la cultura en sentit ampli que inclou els valors, la manera de viure i amb la visualització d’imatges que ens evoquin la diversitat cultural a partir de fotos de boscos i arbres. Una imatge val més que mil paraules.

–Què s’entén per cultura de la pau?

–La cultura de pau és aquella definida per la Unesco en vuit punts i que abasta des de l’educació per la pau fins al desarmament. També inclou el desenvolupmanet econòmic social sostenible, la igualtat d’oportunitat entre homes i dones, la promoció de la participació democràtica, la promoció de la comprensió, tolerància i solidaritat, la comunicació participativa i lliure circulació d’informació i coneixement. Durant la conferència tractarem la promoció de la participació contextualitzada dins de la setmana de la Diversitat Cultural d’Andorra la Vella.

–Què és la diversitat cultural?

–És la situació d’una cultura que n’integra vàries i que pot tenir una expressió multicultural (moltes però separades) o intercultural (moltes en diàleg constant).

–Com sorgeix la conferència?

–Cada any la SAC té un espai per proposar un tema i aquest any ha proposat aquest. L’any passat va ser l’ús social del català.

–Com es pot aplicar el que s’explica durant la conferència a Andorra?

A la xerrada es donaran idees globals i algunes dades extretes d’enquestes pròpies del país, més que aplicar del que es tractaria és d’entendre el punt de vista que té la cultura de pau sobre com s’estableixen les relacions en una societat. La veritable pau no és l’absència de guerra sinó la presència d’una justícia que repari els danys.

–Qui pot assistir a la conferència?

–Està oberta a tot el públic motivat per la cultura de pau, que vol dir cooperar enlloc de fer-se la competència o educar enlloc de transmetre informació,

–A Andorra hi ha diversitat cultural?

–Sí. Hi ha molta diversitat de llengües i de persones provinents de diferents àrees geogràfiques.

–S’hauria de potenciar més la cultura al país?

–La cultura s’ha de potenciar sempre i crec que a Andorra es potencia, però l’important seria un debat sobre quin tipus de cultura, però aquest tema el tractarem més aviat dimecres en relació al teatre.

–Quina importància té la cultura?

–La cultura d’un país s’expressa a través de la manera de viure, a través de les arts, i a través de les polítiques culturals . La cultura és l’expressió de la societat i també hauria de ser la seva consciència quan tenim una cultura que fa reflexionar.

–Una societat pot viure sense cultura?

–Diria que no existeix una societat sense cultura en el sentit ampli. Una altra cosa és que ens agradaria tenir un o altre model cultural o un o altre projecte cultural , però allà on hi ha éssers humans hi ha cultura entesa en sentit ampli, antropològic. A més, els professionals de la informació podeu fer molt per difondre la cultura de pau, aportant-nos reflexions i idees, desfent els estereotips i donant sempre una visió dignificada dels enemics.