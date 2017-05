TONI ZAMORA: «Amb la màgia pots crear emocions»

Toni Zamora es va proclamar amb deu anys com el mag més jove del panorama català i andorrà. Ara fa el salt al teatre amb l’obra Mare, vull ser mag, programada per l’Escena Nacional d’Andorra (ENA), que tindrà lloc el 28 de maig a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. / Per Núria Segura Insa

–De què tracta l’obra?

–L’obra parla de dos nens que són germans i que estan a casa de l’àvia. Un dels nens és un amant del rock i l’altre és un apassionat de la màgia. Llavors arriba el dia Nadal i a un li porten una guitarra elèctrica i a l’altre nen li porten un barret.

–I llavors què passa?

–Durant l’espectacle van passant coses màgiques, de les quals no me n’adono. En lloc de portar-me una capsa de màgia tinc poders i començo a fer màgia.

–Aquesta obra està inspirada en vostè?

–Sempre havia volgut fer una obra de teatre que combini amb la màgia. Tenia aquest projecte en ment, el de fer un espectacle com el de Mare vull ser mag.

–Com li va néixer la passió per la màgia?

–Em va néixer quan tenia sis anys. Al començament, m’agradava el circ i els malabars. Sempre deia que volia treballar a un circ fins que als sis anys em van regalar un joc de màgia d’un conegut mag que es diu Jorge Blass. I a partir d’aquí, anar aprenent.

–Des de petit ja sabia el que volia fer?

–Sí, volia ser artista i tenia el do de pujar un escenari parlar en públic.

–Per què és important la màgia per vostè?

–La màgia, per a mi, ho ocupa tot. Hi ha vegades que no estic d’humor i faig màgia perquè la màgia és una forma de viure.

–Quantes hores entrena?

–Dues al dia.

– Com prepara els espectacles.

–Abans de fer un espectacle em centro que vaig a fer màgia i no només trucs. Per fer màgia has de gaudir, si no la resta no gaudeix.



– I al públic, què li provoca?

–Pots arribar a crear de tot, somriures, il·lusions. Hi ha mags que van a hospitals i treuen somriures. Amb la màgia pots crear tot tipus d’emocions.

–Ha visitat hospitals?

–He anat a residències. A hospitals encara no puc anar perquè sóc massa jove, però m’agradaria anar-hi.

–Com viuen els avis la màgia?

–S’ho prenen molt bé. N’hi ha que estan molt atents, altres no, però en general, aplaudeixen molt.

–Quin projecte té ara en ment?

–Vull crear un número de manipulació.

–Què és?

–Trucs amb les mans, amb cartes, o coses que portes a sobre i has de practicar molt. H