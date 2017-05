DANNY LEON: «Hi ha gent que et veu patinar de gran i es pensa que estàs jugant»

Danny Leon és un skater professional de 22 anys que ahir es va desplaçar fins al Principat per donar a conèixer l’skateboarding en el marc de les conferències CJexperiències, que organitza el Carnet Jove. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Com has arribat a ser un skater professional?

–Vaig començar a patinar quan tenia nou anys, quan van construir un skateparc davant de casa. El mateix any, una botiga va decidir patrocinar-me i em va ajudar a créixer en aquest món. Vaig començar a viatjar amb la meva família a diferents competicions i a mesura que les anava guanyant anava pujant més i més. I un cop vaig acabar els meus estudis, vaig decidir sortir d’Espanya per començar a competir a nivell internacional.

–Com va ser aquest darrer pas?

–La veritat és que em va anar molt bé, perquè vaig trobar més patrocinadors i vaig conèixer a més gent d’aquest món. I a dia d’avui, puc dir que estic competint a nivell professional.



–Imagino que no ha estat tot un camí de roses.

–No. Darrere hi ha molts esforços i moltes lesions. I en ocasions, quan et lesiones et planteges no tornar a patinar, perquè és molt dur recuperar-te de les lesions tant a nivell físic com mental. També reps crítiques. Per exemple, els teus veïns, que et veien jugar de petit amb l’skate, et veuen desprès de gran practicant aquest esport i es pensen que continues jugant... Però a banda d’això, jo sempre he fet el que m’ha agradat i he seguit endavant.

–Has volgut abandonar en algun moment?

–Sí, en una ocasió, quan em van operar del genoll. En aquell moment vaig pensar que no em recuperaria, però per sort, als pocs mesos ja estava patinant de nou.

–Et qualifiquen com un dels millors skaters amb tan sols 22 anys. És així?

–A dia d’avui estic competint a nivell internacional, per tant, en aquest sentit sí puc considerar que estic entre les millors competicions.



–L’skateboarding està reconegut com a esport?

–No està del tot reconegut, cada cop es dona més a conèixer, però encara no està ben valorat, es necessiten més skateparcs i sobretot que aquests estiguin coberts pels dies de pluja. Però en general, podem dir que hi ha més conscienciació que fa 10 anys.

–L’skateboarding és omés de joves?

–No. Jo conec a molta gent com a Tony Hawk, que va començar a patinar de petit i ara, amb 49 anys, continua competint i no pararà. És més, hi ha gent de 70 anys que continua patinant.

–Com veus el teu futur?

–Sigui competint o no, jo continuaré patinant durant tota la meva vida.

–Un consell per a un jove que vol començar a patinar?

–Que gaudeixi i que no es pressioni molt, que el més important és divertir-se. I que porti proteccions, que les lesions desprès passen factura.