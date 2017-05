MARTINA LINARES: «La crisi ha potenciat que la gent faci més manualitats»

Reciclar, decorar o personalitzar objectes és un hobby, fins i tot en alguns casos una professió, que cada vegada enganxa a més gent. L’auxiliar bibliotecària del Pas de la Casa, Martina Linares, organitza demà, a les 19.30 hores, un taller de masking tape adreçat a tots els amants dels treballs manuals però també a les persones que no tenen tanta habilitat creativa. / Per LÍDIA RAVENTÓS

–En què consisteix la tècnica masking tape?

–Es tracta de decorar amb cinta adhesiva cridanera, amb colors o flors, objectes de fusta, de plàstic o de vidre, sempre que sigui llis perquè pugui enganxar-se bé. Demanem que cada persona que vingui porti de casa un objecte que vulgui decorar amb la seva imaginació. Jo portaré diversos models que tinc fets per donar idees però la gràcia és que cada persona s’emportarà un model diferent. A més, a part de seu objecte, també es podran endur una pinça decorada amb la tècnica masking tape amb un imant que enganxarem al darrera per poder penjar a la nevera de casa per posar papers o notes.

–No tothom té la mateixa habilitat per fer treballs manuals. Quin és el truc perquè ens quedi bé?

–Cap, només cal tenir una mica de paciència. Tant a les persones que els agrada fer manualitats com les que no en sàpiguen podran fer el taller perquè és una tècnica molt fàcil. I, en tot cas, jo estaré allà per ajudar a qui calgui. De fet, el taller està dirigit a tothom a partir dels 12 anys. I en cas que vulgui venir un nen més petit, si bé acompanyat dels seus pares per donar-li un cop de mà no hi ha cap problema.

–Actualment està molt de moda el que es coneix com Do It Yourself, o el que és el mateix, fer les coses un mateix. A què creu que es deu aquesta tendència?

–Crec que la crisi econòmica ha potenciat que la gent faci més treballs manuals. També parlar molt de la importància del reciclatge i la reutilització. Veure, per exemple, una motxilla en una botiga que no et pots comprar ha animat a la gent ha renovar-ne una de vella que tenia a casa.

–Per fer coses a mà, però, es requereix temps i la societat, en general, sempre anem corrent.

–És cert. Jo sé que tinc aquest temps perquè és part de la meva feina. Però jo veig que a les persones que realment els agrada fer manualitats troben el temps. Tinc amigues que se’n van a dormir a les dues de la nit fent ganxet o altres manualitats i tot i que em diuen que l’endemà estan cansades ho fan perquè els compensa. Concentrar-te fent allò que t’agrada és la millor manera d’oblidar-te dels problemes. Per posar un exemple és com el que va al gimnàs per desconnectar.

–La creativitat és una qualitat que s’ha de tenir o que es pot desenvolupar?

–Una mica de les dues coses. En el meu cas, per exemple, necessito inspirar-me en treballs d’altres persones per començar. Veig una idea que m’agrada i li modifico els colors o alguns detalls i la faig meva, però prèviament la vaig a buscar. Estic tot el dia mirant coses per Internet per inspirar-me.