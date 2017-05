RICHARD IMBERNÓN: «La lliga comença a tenir un nom»

Acaba de guanyar per quarta temporada consecutiva la Lliga Grup Sant Eloi. Ha estat capaç de mantenir al Don Denis FC Santa Coloma al màxim nivell i l’ha convertit en un equip competitiu a Europa, circumstància mai fàcil per un conjunt andorrà quan juga competició internacional.

– Suma quatre lligues de quatre. No és gens fàcil mantenir-se a dalt tant de temps…

–És molt difícil mantenir el nivell tants anys. Són molts factors els que s’han d’ajuntar. Principalment els jugadors han de tenir qualitat i ser molt professional, hi ha d’haver tot un cos tècnic que faci molta feina i una directiva que et doni confiança i et dixi fer. Tot això s’ha complert aquest temps.

–Quina lliga ha estat la més complicada de guanyar?

–Sens dubte, aquesta. Al mes de desembre ens trobàvem a nou punts del líder. Van haver-hi moments de dubtes, però tots junts vam saber afrontar-ho i reaccionar, fer una segona volta guanyant-ho tot i vam donar un salt molt important. Després, als play-off, hem estat molt bé per assegurar-nos ser campions.

–Com s’aconsegueix aixecar el vol quan els resultats no han acompanyat?

–Mantenint la confiança amb el que fas. El 80% de la feina de l’entrenador és gestionar el vestidor i es tracta de transmetre als jugadors que no se’ls ha oblidat jugar a futbol. S’ha de ser pacient i en aquests moments és quan veus la força del grup.

–Aquest estiu tornen a disputar la primera ronda de la Lliga de Campions. Ja van ser capaços de superar-la una vegada, guanyant a l’FC Banants. Aquella va ser tota una fita, no només pel fet de passar l’eliminatòria, sinó per veure que és possible. Va canviar la mentalitat a molts...

–Sempre ho afrontem amb molta il·lusió per superar la ronda, perquè ara amb els coeficients ens enfrontem a equips que poden ser més similars a nosaltres, no com abans quan no teníem cap tipus de possibilitat. Tenim ganes de tornar a fer història, però som conscients del nostre nivell i que juguem una lliga menor a Europa, però volem demostrar que ho podem tornar a fer. És el plantejament que sempre tenim.

–Parla d’una lliga menor. Com veu l’evolució del campionat?

–Està creixent i hi ha una cosa que ho demostra. Abans arribaven jugadors a acabar la seva carrera o de turisme, i ara n’hi ha que podrien jugar a Segona Divisió B o Tercera i prefereixen venir aquí. Això significa que la lliga comença a tenir un nom i un jugador com Joan Capdevila ha fet un gran favor. Si tot un campió del món ve aquí a jugar fa que altres s’ho plantegin.

–És un luxe entrenar a un jugador com Capdevila...

–Hem normalitzat tenir a un campió del món al vestidor. Ha demostrat sacrifici i és la humilitat personificada. És un apassionat d’aquest esport i, sens dubte, un exemple per a tots.