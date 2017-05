ANDREU ESTAPÉ: «Ja no es mira tant el preu, sinó que estigui fet a casa»

Andreu Estapé és un jove dissenyador del Principat que ha endegat l’empresa de matalassos Jack Beds (en conjunt amb quatre emprenedors més) amb l’objectiu de defuig de la venta tradicional. I és que com el mateix dissenyador comenta, «el progrés tecnològic ens dona les eines per canviar les regles». / Per ESTEFANIA GRACIA

–Què us caracteritza com a emprenedors?

–Volem defugir de la típica empresa de matalassos que té un punt de venda físic on vas, provés el matalàs i decideixes si el vols comprar. Nosaltres hem creat una empresa que encarada sobretot a la gent jove, podem dir que és un startup per a un perfil més milenial.

–Què entenem per un perfil ‘milenial’?

–És gent que busca altres condicions per sobre d’anar només al punt de venda i provar el producte, perquè val a dir que precisament, aquest procés encareix força el preu final. A més, és gent que no té temps i que vol rebre el producte a casa, sense haver de desplaçar-se.

–Per tant, entenc que la vostra empresa opera només de forma online.

–Exacte, per ara, és tot online. I en un principi és el mètode que volem seguir.

–Qui forma part de l’empresa?

–En total, som cinc membres: l’Alejandro Arrufat (que s’encarrega de la part de CEO), l’Hector Frías (que porta els aspectes de gestió i administració), el Sergio Fons (que està en l’àmbit de marketing i publicitat), el Max Anguita (com a de Web Master) i jo mateix (que soc el director creatiu i porto aspecte de marketing, disseny i creació online).

–Què tenen d’especial els vostres matalassos?

–Comparats amb altres matalassos del nostre perfil, els nostres productes tenen millor qualitat per menor preu.



–Com s’aconsegueix això?

–Precisament, per la venda online. Ja que no hem de pagar un lloguer, no hem de tenir molts matalassos en estoc, etcètera. I també perquè reduïm costos al no fer tantes campanyes de màrqueting com poden fer altres marques.

–Llavors, quin és el procés de venta?

–A través de la nostra pagina web (www.jackbeds.com), els interessats poden encarregar un matalàs, llavors nosaltres el fabriquem a mida i l’enviem. Per tant, arriba al client gairebé acabat de fer.

–I la fàbrica, on està?

–Treballem amb una fàbrica de Tarragona, perquè nosaltres li donem molta prioritat al fet que siguin matalassos fets a casa. Precisament, crec que aquest aspecte cada cop està canviant més. La gent ja no mira tant el preu, sinó altres trets característics, com que estigui fet a casa.

–A Andorra hi ha un buit en el mercat de matalassos?

–A Andorra s’ha d’explotar, i nosaltres estem lluitant molt fort perquè aquest negoci arribi aquí. I és que hi ha un parell d’empreses que podem considerar competència però que veritablement no envien matalassos al Principat, perquè els costa força passar-los per la duana.

–Quins problemes de frontera hi ha?

–La veritat és que nosaltres hem estat mirant aquest tema i creiem que no hi ha tants problemes o no és tant difícil com algunes empreses diuen. Més que res els entrebancs amb què et pots trobar són que has de pagar uns costos addicionals i que l’enviament és més car, perquè també has de passar peatges i demès. Però al final, vendre un matalàs a Espanya o a Andorra (a través d’Internet) t’acaba costant el mateix, perquè el que et fan pagar de costos addicionals ho acabes recuperant amb la diferència entre l’IVA i l’IGI.