Entrevistes QUIM SALVAT: «La filosofia del projecte és ajudar a tercers» QUIM SALVAT MÚSIC

Els 11 temes del disc El meu granet de sorra de Quim Salvat sonaran demà entre les parets de la Fada Ignorant. El músic presentarà el seu darrer treball i explicarà els detalls de la creació del disc i els secrets de les lletres de les cançons. / PER LÍDIA RAVENTÓS



–De quines cançons podrà gaudir el públic que vingui dissabte al concert?

–Podran escoltar els 11 temes íntegrament que composen el CD, amb la diferència que aniré sol amb la guitarra i es podrà veure com van néixer les cançons i com han acabat al dics. També faré una breu explicació perquè sempre hi ha persones que em pregunten de què va la cançó i de què parla la lletra.



–Com ja ens té acostumats, els beneficis del concert també aniran destinats a una causa benèfica?

–Sí. Tot i que en aquest cas és més presentació del disc i l’acte en sí no va destinat a cap entitat en particular. Però després sí que sempre derivem els beneficis cap a alguna acció benèfica.



–Hi ha alguna cançó a la qual li tingui una estima especial?

–La veritat és que quan les cançons són íntegrament teves és difícil dir quina t’agrada més. Cada una té un significat i va lligada a una experiència personal. Totes les cançons tenen el seu missatge i les valoro per igual.



–Amb què s’inspira per escriure o composar una cançó?

–Hi ha molts motius. Per una part faig cançons que tenen a veure amb la meva vida personal, experiències que jo he viscut, i després també d’altres més reivindicatives amb l’objectiu de comunicar un missatge clar. Depèn del tipus de cançó m’inspiren coses que em passen a mi o d’altres que veig, llegeixo o escolto. A vegades faig música perquè per un mateix suposa un benestar i és una manera de poder-te expressar i per l’altra també per enviar un missatge al públic.



–Què espera que aporti la seva música als oients?

–La meva música té per davant el projecte El meu granet de sorra amb la finalitat de poder anar a presentar les meves aventures i cançons i que aquests concerts tinguin una causa darrera, una finalitat. La nostra filosofia és no només fer un concert, sinó que la nostra contribució ajudi a tercers. Al final, la idea del projecte és que tots podem aportar el nostre granet de sorra, per petit que sigui.



–Guanyar el premi Carles Sabater li ha obert portes?

–Sí, el premi ajuda. Però està clar que si vols seguir en aquest món has de ser tu qui vagi a trucar a les portes i que tinguis iniciativa perquè no vindran a buscar-te a casa.



–Té algun altre treball musical en ment?

–La veritat és que no. De moment, encara tinc pendent tirar endavant aquest que crec que encara té molta vida.