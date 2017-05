Entrevistes ALEIX MAÑOSAS: «L’ideal pel contribuent és que li toqui pagar» Aleix Mañosas Gestor

Tot i que Aleix Mañosas va dedicar bona part de la seva vida laboral a la banca, ara fa dos anys que es dedica a l’assessorament comptable i fiscal. Actualment, és el propietari, junt amb la seva esposa, de l’empresa de consultoria fiscal R&A consultors.



– Qui ha de fer la declaració de l’IRPF.

–A part de tots els assalariats que cobren més de 24.000 euros, els que treballin per compte propi, autònoms i administradors de societats.



– El Govern et dona un esborrany, l’has de verificar?

–S’ha de verificar l’esborrany perquè per defecte el que ens apareixerà allà són les nostres nòmines amb les retencions que ens ha aplicat la CASS, però aquí no hi ha les nostres dades personals, en referència, si tenim fills a càrrec o ascendents a càrrec nostre, així com immobles.



– És el segon any que es fa la declaració de l’IRPF, hi ha dubtes?

–Segueixen havent-hi molts dubtes perquè és molt recent. En general a Andorra fa quatre dies que hem començat amb els impostos. Al final hem hagut de treballar com la resta del món i anar aplicant unes certes taxes impositives perquè si no els números de l’Estat no s’aguanten.



– Quins són els principals dubtes?

–Principalment, aquelles persones que tenen ingressos de renda per immobles o rendiments que tinguin en un fons d’inversió o accions. Les coses que són deduïbles no sempre queden clares perquè has d’anar a buscar interpretacions de la llei, que les persones de peu no tenen sempre al cap on consultar aquesta informació



– Què és deduïble?

–En una hipoteca, per exemple, es pot deduir tant l’amortització d’interessos com la de capital. Això és una mica enganyós perquè com a molt pots deduir mil euros.



– I la persona que té un pis per llogar?

–Si tens l’immoble llogat totes les despeses que estan relacionades amb el seu manteniment també són deduïbles.



– I pel que fa als autònoms?

–El que han de presentar dins de la declaració és un balanç de pèrdues i guanys. Tenim uns ingressos i hi ha una sèrie de línies deduïbles que són les despeses que ens ha generat el nostre negoci: el mòbil, el lloguer, la compra de matèries primeres, el subministrament de gas o llum, benzina, entre d’altres.



– Què no es podria imputar com a despesa?

–Si un autònom s’imputa un sou, es considera que ho està agafant dels beneficis de l’empresa i això no es pot declarar com a despesa.



– S’ha de conèixer molt bé la legislació?

–És com un joc d’aventures que a l’usuari habitual li resulta més feixuc.



– Normalment, surt a retornar o a pagar?

–Hi ha una mica de tot. Encara que sembli contradictori el que és ideal pel contribuent és que li toqui pagar.



– Per...?

–Un treballador que li toca que li retornin, vol dir que li han retingut més diners del salari del que el que li hauria correspost. Això vol dir que durant una sèrie de mesos has anat fent de banc de l’Administració.



– Quin consell donaria a les persones que fan la declaració?

– Que s’estudiïn i mirin l’esborrany i que consultin un professional perquè, segurament, hi haurà una sèrie de petits detalls que pot ajudar-los a tenir més deduccions i optimitzar la seva declaració de la renda.

PER NÚRIA SEGURA