MÒNICA RODRÍGUEZ: «Fer manualitats redueix l’estrès, està demostrat»

Mònica Rodríguez presenta avui a les 20 hores a la Puça el seu llibre Como crear y gestionar tu proyecto craft, una guia per emprendre un negoci d’artesania editat per Gustavo Gili. Per ella, un somni fet realitat. / Per LÍDIA RAVENTÓS

–Què podrem trobar al llibre que presenta avui?

–És una guia de negocis perquè els amants de l’artesania sàpiguen les àrees que han de cobrir i quines són específiques del seu sector. A vegades la gent es pensa que només han d’estar al taller fent creacions i per això cal fer un dibuix global dels negocis i especificament del sector. La idea és transmetre que no serà fàcil però que has de saber que has de fer el mateix que en un altre negoci però amb unes particularitats pròpies del sector.

–Creu que els treballs manuals són una moda passatgera?

–Els últims anys s’ha demostrat que hi ha més demanda, s’han obert negocis, han aparegut els makers, dissenyadors artesans... Motius com tenir cura del planeta i la sostenibilitat, l’augment del consum responsable i la creixent necessitat d’expressar la nostra personalitat han fet que les manualitats no siguin un producte de luxe sinó com una necessitat perquè si ens carreguem el planeta no hi ha futur. També han crescut molt pràctiques com el ioga per gestionar l’estrès, que és el mal occidental i contemporani. Fer treballs manuals també ajuda a reduir l’estrès, està demostrat. Són un seguit de factors que s’han sumat i han impulsat tot allò fet a mà.

–Està d’acord en què la crisi econòmica ha propiciat el creixement de l’artesania?

–La crisi li va donar una empenta, totalment conjuntural. Però hem de veure que vam arribar a la crisi per no tenir un consum responsable i sostenible. Per això, crec que les manualitats han arribat per quedar-se perquè cal que canviem una manera de fer. El problema encara és que hi ha gent que es pensa que és només oci i la veritat és que és una altra manera molt digne de guanyar-se la vida.

–Quin paper hi juguen les xarxes socials?

–Són fonamentals. Abans semblaves l’estrany si feies coses a mà. Ara saps que hi ha molta més gent que ho fa. A més, és molt important crear una comunitat. La gent comparteix idees i resultats i la xarxa va creixent. L’Instagram, per exemple, és una eina molt potent per ensenyar la oferta i compartir.

–Quin és el secret perquè un negoci dins del sector de l’artesania funcioni?

–La viabilitat d’un negoci depèn del caràcter de cada persona. Perquè ara ja hi ha grans marques que fan sèries limitades de productes artesanals que estan ben acabats i són econòmics. Per tant, el que fa que el client es decanti pel treball d’un artesà que ho fa amb paciència i amor és la capacitat que tingui el creador, la marca personal, de convèncer i això depèn del caràcter. El que també és molt important és crear una comunitat amb qui compartir i treballar.