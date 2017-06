Entrevistes JORDI AARON: «Que t’agradi el rock no va lligat amb portar tupè» JORDI AARON MEMBRE DE THE CUARENTONES Foto de grup de The Cuarentones.

Jordi Aaron és un dels cinc membres que formen el grup The Cuarentones. El grup organitza per a aquest dissabte un concert amb The Desperados al Món Bohemi, a les nou del vespre. / Per ESTEFANIA GRACIA



–Qui forma The Cuarentones?

–Som cinc amics que ens hem unit per donar a conèixer el rock&roll al Principat. Cada any fem una festa i portem un grup de cartell internacional. Aquesta vegada, farem un annex a la festa amb un concert, que se celebrarà aquest dissabte.



–Qui farà aquest concert?

–Els rockers The Desperados (de Califòrnia).



–I vostès, no toquen?

–No, nosaltres només busquem grups i els portem, no fem música.



–Quin cost tindrà el concert?

–Serà gratuït. En un principi, sempre s’ha de pagar una entrada per poder finançar els concerts, però a última hora, ens hem pogut estrènyer el cinturó perquè el concert de dissabte sigui gratuït.



–A banda de les entrades, com financen els concerts?

–A través del marxandatge. Amb les samarretes, clauers i altres objectes que venem. I en ocasions, posant diners de la nostra butxaca. No rebem cap subvenció de cap entitat. Per tant, qualsevol ajuda serà benvinguda.



–Quants anys fa que organitzen concerts?

–Ara ja farà cinc anys.



–Per què van decidir formar la banda The Cuarentones?

–La veritat és que a l’inici només havia de ser una petita trobada dels antics roquers d’Andorra, dels anys 80 i 90. Vam decidir fer una jornada per retrobar-nos. I la iniciativa va sortir tan bé que la gent ens van demanar que féssim més edicions, i ja en van cinc i estem a camí del sisè.



–A banda del concert, com es donen a conèixer?

–A través d’assistir a diversos festivals, on ens trobem amb altres formacions i grups i ens donem a conèixer. També regalem samarretes amb el nostre nom als artistes perquè se les posin. I a través, sobretot, de la festa que fem cada any, que sempre és a finals d’abril, tot i que ara estem mirant de fer més annexos com el concert d’aquest dissabte.



–En què es fixen a l’hora de buscar els grups?

–Primer, que estiguin vinculats al món del rock&roll o estils derivats com el rockabilly, així com les seves arrels (com el swing). També mirem que tinguin cert renom i que sigui una música atractiva per a la gent que mai ha escoltat rock, per poder fer així de ganxo i captar més roquers.



–A Andorra hi ha passió pel rock?

–Sí. Andorra ens ha sorprès molt. També s’ha de dir que malgrat que t’agradi aquest estil de música no és necessari que vagis amb un tupè, unes botes o una caçadora de cuir. Ens trobem a molta gent que estilísticament parlant podríem dir que va d’una manera més allunyada del que sempre s’associa al rock i tot i això és un seguidor o apassionat d’aquesta música.



–A més, que t’agradi el rock no significa que no escoltis altres estils de música.

–Exacte. La música és cultura, i el més maco és estar obert a tot tipus de música.



–En el seu cas, el rock és un estil de vida?

–Podem dir que portem el rock&roll a dins des dels 14 anys, però també és veritat que quan tens certa edat ho portes més als extrems. Després passen els anys, i per temes laborals i d’edat, et vas calmant i deixes una mica de banda alguns comportaments, com vestir amb caçadores de cuir, etcètera.