CARME GARCIA: «Volem fomentar l’expressió escrita»

Carme Garcia és tècnica pedagoga del Ministeri d’Educació. Ella ha estat clau per organitzar el concurs de relats breus, juntament amb Coca-Cola, Fanta, la distribuïdora andorrana Disand, amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Els guanyadors del certamen han estat Kellian Castera, Paula Moreno i Beatriz Robinat. / PER SARA MONGE RAVENTÓS

–En què consisteix el premi Coca-Cola?

–En aquesta 10a edició, el concurs consta d’una fase escolar en la qual els professors trien a dos representants per classe de l’edat de 14 anys. Aleshores, tots els centres educatius els convoquem al mes de març, els hi donem un tema i han d’elaborar un relat a dues cares d’un full.

–Quins són els premis?

–El guanyador s’emporta una tauleta tàctil i el finalista una càmera de fotos.

–Quins són els objectius del premi Coca-Cola?

–Fomentar l’expressió escrita dels alumnes, així com la seva creativitat i les activitats interescolars entre els sistemes educatius.

–Els nens que no guanyen cap premi, poden sentir-se afectats?

–No, estan acostumats a assumir reptes com aquest, intentem fer-los veure que no és dolent competir per un objectiu positiu.

–Poden escollir la llengua amb la qual escriuen el relat?

–Sí, poden escriure’l en català, francès o castellà. D’aquests 133 alumnes que han participat, 53 han redactat en llengua catalana; 47, en llengua castellana, i 33, en llengua francesa.

–El relat pot ser de qualsevol tema?

–Cada escola s’organitza com vol, però tots fan el mateix quan els convoquem nosaltres, el relat que han d’elaborar els nens és d’un full per les dues cares.

–Com decideixen el grup musical que actua a l’entrega de premis?

–Fins ara sempre havíem fet una actuació d’un grup escolar, però aquest any l’organització ha previst un acte amb el grup andorrà Madretomasa per celebrar el desè aniversari de l’esdeveniment. A més dels premiats, al concert hi poden accedir tots els alumnes que hi han participat.

–Sempre es presenten el mateix nombre d’alumnes?

–No és obligatori participar en aquest acte. Aquest any però, s’ha incrementat la participació dels alumnes fins a un total de 133, quan normalment eren uns 110.

–Qui decideix la classificació final?

–Un jurat format per professors dels tres sistemes educatius escull els treballs finalistes de cada llengua. Aleshores, un segon jurat compost per personalitats de l’educació d’Andorra i de l’àmbit de la cultura resol la classificació final.