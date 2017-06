MONTSERRAT GUIU: «Hem de preservar la muntanya d’agressions»

El festival Picurt és un esdeveniment anual dedicat al cinema de muntanya en què es projecten i competeixen llargmetratges, migmetratges, telefilms i curts de muntanya de diferents països del món. El festival l’organitza l’Associació CEP (Cultura i Entorn del Pirineu) que se celebrarà del 20 al 24 de juny. / PER SARA MONGE RAVENTÓS

–Quina és la filosofia del Picurt?

–És un festival que porta 11 edicions i que consisteix en mostrar material cinematogràfic relacionat amb la cultura de muntanya. En el moment que el món es descarbonitzi, necessitarem la natura, per tant, s’han de preservar les muntanyes al màxim, perquè són les nostres grans fonts energètiques del futur.

–Què pretén aquesta mostra?

–Pretén captar el sentit que té la muntanya, preservar-la i, sobretot, veure d’on venim, que fem i cap a on volem anar.

–Quins temes es tractaran?

–El festival està format per 75 pel·lícules de temes com ecologia, esports, muntanyes del món, Pirineus o cinema recuperat.

–Quina és la secció més important?

–Estem molt sensibilitzats especialment amb la secció d’ecologia, perquè veiem que tal com està avui en dia el tema del canvi climàtic s’han de preservar les muntanyes de totes les noves agressions de contaminació, per tant, hi haurà molts documentals relacionats amb aquest tema que faran crítiques molt dures.

–Quines activitats es duran a terme?

–Exposicions, manifestacions gastronòmiques, literàries, actuacions poètiques o escèniques. Sempre intentem que la part més creativa de l’individu es manifesti amb les diferents accions dintre de la mostra.

–Per què van posar-li el nom de Picurt?

–Li vam posar aquest nom per Pi de Pirineus i Curt de Curtmetratges.

–Faran el sopar de la vaca?

–Si, es rosteix una vedella d’aquí, totalment ecològica, criada als nostres prats. Aquest sopar es fa sempre al poble d’Artedó.

–Quines jornades proposa el festival?

–Tenim jornades que tenen molt èxit i són el conductor ideològic. Els organitzadors de la mostra posem molta atenció a aquestes jornades.

–Ve gent local o molts turistes?

–El festival està creixent molt, per tant, cada vegada és més internacional.

–Amb quins espais col·laboren?

–Com hem anat creixent, en aquesta edició treballarem en quatre espais: Artedó, la Seu d’Urgell, Alàs i Andorra. Anem al poble d’Artedó, ja que aquest manté l’esperit propi dels pobles d’alta muntanya.

–Quin és l’objectiu del festival?

–Recordar que les muntanyes són meravelloses,donar a conèixer la seva cultura, preservar-la i, sobretot, anar creixent amb elles.

–Quin serà el premi?

–El premi es dirà Gall Fer, un ocell dels Pirineus amenaçat per l’ésser humà i en perill d’extinció, per tant, molt simbòlic per a nosaltres. El premi serà monetari. H