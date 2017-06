MATEU BRACQUE: «Internet ha fet del ‘bullying’ un problema quotidià»

Mateu Bracque és un dels actors que donen forma a l’espectacle Aula de Teatre Ves-te’n a la m****. 15 anys, estudiant de tercer d’ESO al Lycée. El podreu veure avui a la Llacuna a dos quarts de deu de la nit. Demà és dissabte, no hi ha excusa. PER LÍDIA RAVENTÓS



–Podria fer cinc cèntims de què ens trobarem aquesta nit al centre cultural?

–És una obra que tracta sobre l’Andrea, una noia nova que arriba de Barcelona, Andrea, i es troba amb una colla d’amics que li fan bullying.

–A més dels afectats per l’assetjament escolar, l’obra també ajuda a aquells que no l’han patit?

–Sí, perquè els que no l’han patit també poden ajudar als afectats. En el cas de l’Andrea, hi apareix una segona colla d’amics que intenten ajudar-la, es posen en contra de l’altre grup.

–Com han decidit tractar un tema tan complicat com aquest?

–Ja partíem amb un escrit de base, però no ens va agradar i vam veure una escena d’una nena nova que arribava a un col·legi i a partir d’això hem desenvolupat Ves-te’n a la m****. A aquesta protagonista, però, li feien bromes i nosaltres vam decidir anar més enllà i focalitzar-nos en el bullying. Tot i que també tracta de l’amor entre els joves.

–Alguna vegada s’ha trobat en una situació similar o ha vist algun conegut partir-la?

–Jo personalment no però sí que sé que una companya del grup de teatre va patir una mica de bullying. Ens han fet diverses xerrades a l’escola sobre això i és un tema que tothom coneix més o menys.

–Costa molt fer una obra centrada en un tema tan delicat?

–Una mica. Sempre tens por a que algú s’ho prengui malament. T’has de moure entre les línies de passar-se per poder fer mal o quedar-te curt i no transmetre bé què és l’assetjament escolar.

–Creu que és un problema entre els adolescents que va en augment?

–És un problema que sempre hi ha hagut però amb internet s’ha anat expandint fora del col·legi i s’ha convertit en cotidià. Et pot passar a l’escola però també al carrer.

–Com es pot posar remei a això?

–Tot esforç en eradicar-lo està bé però s’hauria d’anar més enllà perquè hi ha molts joves que el pateixen però no s’atreveixen a dir res als pares o els professors. Caldria una persona exterior a qui els joves no coneguin massa i poder explicar-li un problema greu com aquest sense por.

–I per què no el pares o els professors?

–Crec que hi ha excés de confiança i això li genera un bloqueig.

–Hi ha alguna figura d’aquest estil al Lycée?

–Bé, tenim un psicòleg al col·legi i també han posat dos alumnes al pati que pots anar parlar amb ells si tens un problema. Entre companys és més fàcil.