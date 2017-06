«Descobrim planetes semblants a la Terra» @parcastronomic

Pujol treballa al Parc Astronòmic del Montsec, de la Generalitat de Catalunya, que té tres branques: la divulgació, a l’ensenyament i la de recerca. Aquest matí, Pujol farà una sessió d’astronomia per a les escoles. A la tarda, el Planetari obrirà primer per un públic familiar i després per joves. / Per Núria Segura Insa.

–En què consisteix aquest Planetari?

–És una pantalla en forma esfèrica, en la qual projectem imatges. Hi ha una part que serà la projecció d’una pel·lícula i la segona part es mostrarà el cel que hi haurà aquella nit a Andorra: la lluna, els planetes, les estrelles i les constel·lacions.

–Andorra és un bon lloc per veure estels?

–I tant. Andorra és un país de valls, però les muntanyes tenen pics. A la part superior de les muntanyes és on es fan les observacions astronòmiques, perquè el cel és molt bo.

–Com es diferencia una estrella d’un planeta?

–Hi ha un truc. Els planetes no tentinegen. La llum d’una estrella està molt lluny i quan travessa l’atmosfera tremola. Els planetes, tot i estar lluny, estan tan a prop que amb un telescopi ens mostren un petit diàmetre.

–Explicarà històries misterioses de la Lluna. Quines són aquestes històries?

–Sortim amb un coet i fem un viatge virtual a la Lluna. Aquí veiem com és la Lluna: plena de forats i de cràters. I, a partir d’aquí, expliquem la diferència entre la Terra i la Lluna. És una proposta participativa i entenedora.

–La gent té coneixements d’astronomia?

–En els últims anys, la gent cada cop té més coneixement. Fa uns anys, el món de l’astronomia era una ciència de frikies. A més, amb Internet, quan hi ha una notícia d’astronomia al cap de deu minuts tothom ho sap.

–Quins són els dubtes que li consulten?

–Molts dels que no tenen resposta. Quin és l’origen de l’Univers, que nosaltres tenim teories, però és una teoria. També ens demanen si hi ha planetes com la Terra, si hem vist algun OVNI, que és un forat negre o quan anys li queden de vida al Sol.

– Hi ha vida com la que existeix a la Terra?

–Si m’ho haguessis dit fa 20 anys, et diria que és difícil perquè només coneixíem nou planetes: els del sistema solar. Des de l’any 1995 vam començar a descobrir planetes fora del sistema solar i n’hi ha 4.000 de localitzats. Cada cop n’estem descobrint de més semblants a la Terra en grandària. Ara hem de veure que tinguin atmosfera i aigua.

–Què ens trobem més enllà de la Via Làctia?

–Ara descobrim els planetes més grans com Júpiter, però no percebem els més petits, de la mida de la Terra. Amb els nous telescopis, d’aquí a dos anys, ho podrem fer. L’estudi que fem és amb la nostra galàxia, La Via Làctia, que té 500.000 milions d’estrelles i les veiem més potents. Tenim feina per tota la vida.

–Per això diem que l’Univers és infinit?

–L’Univers és infinit, però limitat. Segons la teoria del Big Bang s’està expandint i té un límit que és el començament de l’Univers. H