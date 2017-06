Eugeni de Santiago

Andorra se suma per tercer any consecutiu al Dia internacional del ioga amb una masterclass de ioga que tindrà lloc el dimecres 21 de juny a les 20.30 hores al parc Central d’Andorra la Vella. / Per SARA MONGE RAVENTÓS

–Per què celebren aquesta diada?

–L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l’any 2014 instituir el 21 de juny com el Dia internacional del ioga. Andorra va voler-se sumar a l’esdeveniment i es va fer a través de tots els centres de ioga del país amb l’associació Indira. Aquesta és la tercera edició i la més rellevant, ja que el dia 16 de desembre de l’any passat la Unesco va declarar el ioga patrimoni immaterial de la humanitat.

–Quin és l’objectiu d’aquest acte?

–Donar a conèixer el ioga com una ciència i tecnologia de benefici per a tota la societat, per l’equilibri emocional i del cos amb tot el que ens envolta.



–Quant durarà la masterclass?

–Començarà a les 20.30 hores, després farem una presentació de la diada i, tot seguit, desenvoluparem una sèrie d’actes.

–La gent que hi vulgui assistir haurà de fer una inscripció prèvia?

–No, és una masterclass gratuïta i oberta a tot el públic.

–La trobada de ioga, ha tingut èxit els dos primers anys que l’han celebrat?

–Sí, molt. El primer any van venir més de 100 persones, el segon, unes 150, i aquest esperem que encara tingui més èxit, que vinguin al voltant d’unes 200 persones.

–A diferència dels altres anys, aquest any es farà al parc Central d’Andorra la Vella, per què?

–Aquest any preferim organitzar la trobada de ioguis a l’exterior, a l’aire lliure, i si