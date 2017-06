TALÍN PUYALTÓ: «Ho donem tot fet als equips i això agrada»

Talín Puyaltó (1974) és un històric del futbol sala andorrà que ha creat un monstre anomenat Andorra Senior Cup. El 2010, en la primera edició, tenia sis equips i no arribava al centenar de participants. Set anys més tard en té 32 i frega el miler.

–Fa vuit anys esperava aquest creixement?

–Ni en broma. M’acabava de retirar, vam començar a jugar patxanges de futbol gran amb Blàzquez i companyia i en dos mesos vaig decidir crear aquest torneig. Va començar sense cap ànim de créixer.

–Com s’aconsegueix portar un equip de les illes Guadalupe?

–Feina que es fa durant tot l’any, de fer promoció, fer-te conèixer, anar fent la bola cada vegada més gran, generar la teva base de dades i al final ,el que més funciona és el boca a boca i internet.

–S’ha arribat a desbordar?

–No, però perquè ara tenim 40 voluntaris treballant-hi. Però sí que és cert que estem arribant al moment en què cal plantejar-se si estem arribant al límit.

–Aquest any ha hagut d’inventar unes polseres que han de dur els jugadors perquè algun equip ha portat en anys anteriors jugadors encara en actiu. Ha funcionat?

–Doncs sí. Hi ha qui s’ho pren massa seriosament, ve a guanyar i fa el que calgui. Però ja està tot resolt i això li dona al torneig un salt qualitatiu, perquè s’està convertint en una referència.

–Quin és el distintiu de l’Andorra Senior Cup?

–És un torneig de qualitat, ho donem tot fet. Fins i tot portem els equips als vestidors, no deixem res a l’atzar. Sempre ens diuen: «És que aquí no pensem, ens ho feu tot». I és el que volen. I també permetem que equips com l’Organyà se sentin professionals per un cap de setmana jugant un torneig de dos dies amb rivals que tenen exprofessionals.

–És el millor torneig d’Europa?

–Això no t’ho puc dir jo, però sí que ho he vist escrit a algun mitjà d’Espanya. El que és segur és que està entre els millors, ens ho ha dit l’Olimpique de Marsella, que l’any passat va portar el segon equip i van tornar dient que era el millor que havien vist mai. Així que aquest any ha vingut el primer equip. I pagant! Que aquests cobren per jugar tornejos.

–Famosos que han passat per aquí?

–Celades, Javi Moreno, Robert Fernàndez, Aranzubia, Gurpegi, Exteberria, Geli, que acaba de pujar a Primera com a president del Girona, Barbarin, Sakho, un central del València, Ribes, que tenia 60 anys llargs... Aquest any havia de venir Christiansen, però acaba de fitxar com entrenador del Leeds.

–L’any passat vau calcular un retorn de 320.000 euros. Per quant, aquest any?

–Uns 400.000.

–Com és que no hi ha darrere Andorra Turisme?

–Els hem demanat ajut però sembla que no estem dins la seva política.