ENEAS MUSIC: «La ‘kizomba’ no és un ball, és una experiència»

Eneas Music té 30 anys i compagina la seva feina d’enginyer de sistemes audiovisuals amb treballs de DJ i productor musical. A més, va estudiar violí clàssic al conservatori Enric Granados de Lleida durant 10 anys. Aquest cap de setmana, del 23 al 25 de juny, vindrà al Principat per actuar en l’esdeveniment Summer Beats Andorra, unes jornades que organitza Kizomba Beats Andorra i que tenen l’objectiu d’apropar la kizomba al Principat. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Com sorgeix Summer Beats Andorra?

–Kizomba Andorra va néixer amb la idea de situar el Principat en el mapa dels kizomberos, per això, vam començar a col·laborar amb una associació donant classes, però vam veure que no era suficient per ser visibles, així que vam crear un concepte: Experimenta la Felicitat Kizomba. A partir d’aquí, vam començar a organitzar workshops amb els grans professionals de la kizomba, com María Crespo i Tomas Keita, que van ser els primers a venir. Després; amb Willy Dianza, Isabelle i Felicien i Kristopher Mencak, sempre mantenint el concepte d’experimentar ballant i aprenent. I l’esdeveniment d’aquest cap de setmana, Summer Beats Andorra, se suma a tot aquest projecte.

–Amb què es trobaran els assistents?

–Hem intentat englobar tot el concepte com a obertura de l’estiu amb diversos professors i un artista convidat. La nostra idea principal és que vinguis d’on vinguis i siguis qui siguis, farem que experimentis la felicitat a través de la kizomba, perquè no és només un ball o un esdeveniment, és una experiència.

–Per a qui encara no ho conegui, què és la kizomba?

–La kizomba és un ball i un estil musical que es balla en parella. La temàtica principal de les cançons és sentimental: amor, desamor... Prové originàriament dels països Africans de parla Portuguesa i posteriorment ha anat arribant a Europa, els Estats Units, Brasil... I cada cop hi ha més comunitats de kizomberos: Portugal, França, Espanya, Itàlia, Polònia, Andorra... i un llarg etcètera. Podem dir que la kizomba és un ball i una música que et transporta, i els que l’hem tastat, diem que està molt a prop de la meditació. Això és veritablement el que enganxa, la connexió que es genera entre els ballarins i la gent.

–És la primera vegada que toca a Andorra?

–És el segon cop que tinc l’honor de venir a actuar aquí. I tinc moltes ganes de repetir, perquè la gent d’Andorra té molta empenta i sent molt amor per aquest estil.

–Com va començar en el món kizomba?

–Des dels meus inicis artístics les meves cançons han tingut un gran component melòdic i sentimental. Quan vaig escoltar per primer cop aquest estil em va atraure a l’instant. Vaig trobar el meu lloc artístic on em puc desenvolupar d’una forma natural expressant tot el sentiment que vull a les cançons, sempre orientant-ho al ball.

–També toca el violí elèctric.

–Sí. Des dels sis anys la meva mare va tenir la voluntat que jo estudiés música. Per a ella era important que conegués aquest món i crec profundament que estudiar música des de petit m’ha marcat com a persona i com a artista. El violí és l’instrument clàssic per excel·lència i és el que ella va escollir. Gràcies a aquesta oportunitat vaig poder incorporar el violí elèctric en les meves sessions de DJ i les meves cançons. I sent el violí un instrument suau i molt melòdic quadra totalment amb l’atmosfera kizombera.



–El violí és només per a música clàssica?

–És cert que la presència majoritària dels violinistes professionals està en grans orquestres i els més virtuosos sempre s’han destacat en l’àmbit de la música clàssica, i avui en dia segueix sent així, però el violí és un instrument molt versàtil i un violinista amb talent el pot incorporar a qualsevol estil de música; des d’estils experimentals a música electrònica, gràcies a la tecnologia, el so d’un violí és més modelable que mai.

–Com compagina el violí amb la kizomba?

–Sempre ho faig amb molta delicadesa i subtilitat. La kizomba és sentiment i la meva missió és portar aquest sentiment al màxim, potenciar-lo gràcies al so suau i inspirador del violí.

–Només crea música o també balla?

–A part de crear les meves pròpies cançons a l’estudi i ser DJ, també ballo una mica, tot i que no és el meu fort [riu]. Crec que puc aportar molt més com a músic que com a ballarí.

–Per què diria que la kizomba s’ha començat a posar de moda a Espanya?

–Gràcies a grans ballarins que van portar la kizomba a Catalunya. S’ha creat escola i tenim grans professors i promotors a tota la península que fan que això surti endavant. Tot i això, estic convençut que el tret diferencial i el que fa que la kizomba es posi de moda i creixi és l’amor que tots hi posem i l’ambient de família que es crea.

–I a Andorra? La kizomba és coneguda?

–Gràcies als organitzadors, professors i amants de la kizomba cada cop ho és més. Crec que encara hi ha molt camí a recórrer però estic segur que estem anant en la bona direcció per a què això es faci mainstream. [riu].

–Què li aporta personalment la kizomba?

–Em dona l’oportunitat d’aportar el millor de mi com a artista, coneixent a grans professionals amb molt talent i vocació i compartint la música amb persones d’arreu del globus.