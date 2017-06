Augmenta la cultura de la son intel·ligent

La família Smartson és un equip de professionals dinàmics i emprenedors amb anys en el sector satisfent les necessitats dels seus clients més exigents. Sempre estan a l’avantguarda amb els seus materials innovadors. També utilitzen els millors materials del mercat. L’equip Smartson treballa sota el lema «exigència i persistència». El matalàs Smartson és fruit d’aquest treball.

–Creu que la gent està conscienciada amb el tema del descans?

--Sí, la gent aposta cada vegada més per un matalàs que estigui personalitzat. Cada dia hi ha més cultura del matalàs i del descans. Per fer un matalàs personalitzat, som la millor opció. Es tracta de dormir amb la sensació que es busca, i nosaltres ho oferim al gust i necessitat de cada persona.

–Què és el que els diferència dels altres matalassos?

–Com l’única firma de descans amb l’aval de la fundació Dr. Estivill. A la seva clínica dels matalassos Smartson hi treballem per millorar la salut i el son de les persones. A la família Smartson tenim tot tipus de clients i amics com a esportistes d’elit del motor, de futbol, del tennis i com no dels esquiadors del país. Som una gran família amb ganes d’expandir el negoci per Europa.

-Quins diferents matalassos teniu?

–Tenim vuit models, el vessant natural, de cotó, de llana i els matalassos tecnològics. Però el nostre referent és l’Smartson Capsule. El primer matalàs intel·ligent que combina les quatre parts del cos amb set densitats diferents per millorar l’estat de salut. Redueix l’estrès i la fatiga en un 70% i ajuda a recuperar articulacions i muscles després de fer esport, un 60% mes que un altre matalàs. Cal recordar que tenim set densitats per cada zona i totes elles amb propietats terapèutiques diferents. Aquestes redueixen la fatiga i l’ansietat del cos.

–Són molt cars els matalassos que oferiu?

–Què s’entén per car si volem cuidar la salut i gaudir d’un descans que mereixem? Un matalàs de matrimoni oscil·la entre els 900 i 1.500 euros, un preu de mercat. Al cap de cinc anys guardant la mateixa estructura pots canviar qualsevol de les càpsules pel preu de 40 euros per seguir tenint un matalàs de màxima qualitat.

–Quina durada poden tenir els matalassos?

–Uns deu anys. Els primers cinc anys la qualitat del matalàs és entre un 90% i un 100%. A partir del sisè baixa un 20% o un 30% .

–En el cas de ser un llit de matrimoni, com elaboreu el matalàs?.

–Hem de tenir clar que no hi ha cap cos igual. És per això que la firma Smartson crea el Capsule, l’únic matalàs intel·ligent que s’adapta a la necessitat i gust de cada persona reduint un 70 % la fatiga i un 60% l’ansietat. Triaríem cada capsula adient per a cada persona.

–En funció de què el·laboreu el matalàs?

–En funció del pes, el volum, la posició del cos i les patologies.

Aleshores no es tracta d’un matalàs personalitzat, tens l’avantatge que t’assessorem amb tot el que necessitis.

–Quins són els factors que s’han de tenir en compte per a un bon matalàs?

–La temperatura, la densitat, la comoditat i els coixins.

–Teniu pensat expandir la marca?.

–Venem els matalassos on-line al mercat espanyol i francès. La marca és europea, però el punt de venda està a Andorra. Aquest any es preveu l’expansió de botigues en l’àmbit nacional.