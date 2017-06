EDESIA MORENO: «L’espectacle ‘Stelar’ ens transportarà als punts més alts d’Andorra»

L’Edesia Moreno és coreògrafa i ajudant de direcció d’escena de 45 Debrees, una divisió del Cirque du Soleil. Actualment, està treballant en l’espectacle Stelar ( la darrera creació de l’edició Scalada), que aquest juliol s’estrenarà al Principat. Moreno va començar a treballar al Cirque du Soleil com a artista i va fer gira durant 10 anys com a membre de les produccions Saltimbanco i Corteo. La seva passió contagiosa i el seu talent pel moviment la van impulsar a fer carrera com a entrenadora artística i acrobàtica a la seu social del circ a Montreal, on va posar en pràctica la seva experiència i va esdevenir coreògrafa d’acrobàcia i ajudant de direcció d’escena de nombroses creacions durant 19 anys. Al llarg d’aquest temps, ha participant en 32 creacions diferents. / Per ESTEFANIA GRACIA

–Quin és el seu paper en l’espectacle Stelar del Cirque du Soleil?

–Per Stelar, el meu paper com a directora d’escena assistent és treballar amb Benjamin (el nostre director d’escena) per fer que totes les seves idees cobrin vida, a més de donar la meva opinió. Aquí és on el meu paper com a coreògrafa també ve a jugar, ja que he d’ajudar als artistes a implementar elements en les seves coreografies per tal que aquestes retratin millor la història i les emocions que volen transmetre.

–Ara dirigeix l’espectacle, però primer va formar part del circ com a artista. Amb què es queda?

–El meu cor i passió està a banda i banda de l’escenari, mai deixaré de ser una artista o una coreògrafa, ambdues professions estan immerses i connectades, però diré que em poso més nerviosa fora de l’escenari, ja que no tens el control del que succeirà .

–És la cinquena vegada que el circ arriba a Andorra, quina serà la novetat d’aquest any?

–Ens sentim molt afortunats d’haver estat confiats per la gent andorrana per tornar any rere any, presentant un nou concepte cada vegada. Crec que el que majoritàriament es rebrà de forma positiva aquest any és l’escenari central, que acollirà un espectacle que es podrà veure des de tots dos costats. D’aquesta manera, acostarem més els personatges i actes al públic.

–Cada espectacle del circ té una història diferent, quina és la d’Stelar?

–Stelar ens transportarà als punts més alts d’Andorra, on els assistents es podran donar compte que fins i tot amb els dos peus a terra, tots estem infinitament connectats; contemplant, vivint i somiant amb alguna cosa més gran que nosaltres, junts.

–Les acrobàcies són una part fonamental del circ, en veurem moltes aquest any?

–Aquest any no és una excepció als anys anteriors, per tant, l’espectacle comptarà amb càrregues de números acrobàtics. La majoria dels actes es realitzaran a la part superior de l’espai, i segurament obtindran una bona reacció del públic!

–El circ també és famós per les seves escenografies, que veurem a Stelar?

–De principi a fi, l’escenografia evocarà l’ascensió del somni d’una noia que viatja de la Terra fins el punt més alt de l’estratosfera, i es conduirà a tot el públic al llarg del viatge d’aquest personatge.

–I la coreografia? En què es caracteritzarà?

–Totes les coreografies són pensades per a un moment i un concepte únic, per tant, seran totalment diferents a les que s’han vist en altres espectacles d’Scalada.

–Imagino que no és el mateix fer coreografies per a ballarins que per a acròbates.

–Els acròbates tenen un major risc de dificultat que els ballarins, ja que estan a l’extrem en cada moviment. Per tant, la creació d’una coreografia per a acròbates té en compte molts factors relacionats amb la seguretat, de fet, és el primer àmbit que cal tenir en compte. Mentre que amb un ballarí, el risc és generalment molt més baix, perquè romanen més a prop de terra.

–L’any passat, amb l’espectacle Vision vam veure com les noves tecnologies es van introduir d’una manera poderosa en l’escena, aquest any també succeirà?

–Jugarem amb l’escenari perquè l’espectacle es pugui veure des dels dos costats. Tot i això, amb Stelar no poden tenir un gran teló de fons com a Vision, per tant, hem tornat a elements més tradicionals per instal·lar l’escenari, jugant més amb els accessoris del voltant, però els ciutadans hauran de venir a veure l’espectacle per veure l’enginyós que són alguns d’aquests elements!

–Quant de temps es triga a preparar un espectacle com Stelar?

–Hem començat a treballar en aquest espectacle a principis d’any, al gener, de manera que, en total, haurem passat sis mesos preparant totes les coreografies i diferents elements que formen part de l’espectacle (escenografia, vestuari, maquillatge, música, il·luminació, so, etcètera).

–Quina ha estat la tasca més difícil?

–Cada creació té els seus propis desafiaments, jo diria que tenir l’equip creatiu i el repartiment a tot el món és un d’ells.

–Per què creu que el circ té tant d’èxit?

–El Cirque du Soleil va ser creat amb un somni: fer somriure a moltes persones i deixar-los oblidar la seva vida quotidiana durant unes hores, així com portar la gent a un món imaginari i interpretat de manera diferent per cada persona. I crec que hem aconseguit fer això bastant bé fins ara, oi?!

–Creu que el creixement del circ anirà més enllà?

–No estic en els ‘secrets’ del nostre equip directiu, però tot el que puc dir és que és fantàstic treballar en projectes del Cirque du Soleil que porten els nostres espectacles a mercats on els altres espectacles i itinerants permanents no van.

–Ha format part del circ durant molts anys, hi ha anècdotes que vulgui explicar?

–Bé, mai oblidaré quan cinc minuts abans de fer l’audició per al circ més gran del món vaig tenir un accident amb la meva moto. Però malgrat les meves lesions, el vaig acabar i aquí estic 19 any després.