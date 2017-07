TRINI MARÍN: «Espero que no hi hagi d’haver més talls d’aigua en un futur»

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va assistir a la celebració dels 50 números de la revista En Femení i va parlar sobre dos dels temes que més han posat d’actualitat la parròquia: Vivand i el seu embelliment conjunt amb Meritxell i els talls d’aigua ocasionats per les fortes pluges.

–Després de les dificultats, Vivand ha entrat en un període de consolidació?

–Totalment, crec que Vivand ha entrat en un període de consolidació, tot i que encara queda molta feina per fer. A més, darrerament s’ha fet un concurs de mèrits per fer tot l’embelliment conjunt (amb la parròquia d’Andorra la Vella) de l’avinguda Meritxell, i jo penso que llavors estarà del tot consolidat, tot i que no serà un punt i final, perquè en un carrer de vianants sempre s’ha de treballar i fer millores, això està més clar.

–Amb aquesta millora conjunta, l’eix comercial d’Escaldes estarà complet?

–Bé, hi haurà un eix comercial molt millorat i que cada vegada té més acceptació. I és que podem dir que el turista troba cada vegada més el seu punt de trobada en aquesta zona, i segurament cada cop anirà a millor.

–Per tant, confirma que l’eix conjunt de Carlemany i Meritxell serà un èxit?

–Sí, però ja no només pel carrer principal, sinó també per totes les travesseres i carrers adjacents. I és veritat que aquest eix, malgrat que sempre ha sigut un atractiu, no es podia veure ja de forma separada, havia de ser un mateix carrer i espai comercial.

–El comerç és un punt fort d’Escaldes, però l’aigua seria el taló d’Aquil·les, hi haurà problemes amb l’aigua durant aquest estiu?

–Jo crec que no. És més, ja hem vist durant els darrers dies que hi ha hagut moltes pluges i que tot i això no s’ha registrat cap problema en el sistema d’aigües d’Escaldes. A més, ja tenim la construcció de dos dipòsits més, que tenen una autonomia de moltes hores.

–Amb els nous dipòsits s’acaba la problemàtica?

–Cal pensar que quan hi ha pluges molt fortes els sediment baixen igual, però de moment, no hem hagut de tallar el subministrament d’aigua, per tant, podem dir que una gran part de la problemàtica (el 95%) està solucionada. Tot i que no hem de deixar de ser cautelosos i hem de ser conscients que encara s’ha de fer molta més obra. Però els dipòsits ja estan en funcionament, i en el cas que baixi sediment i que l’aigua que entra als dipòsits s’hagi de tallar, mentre els dipòsits estiguin plens podrem subministrar l’aigua de forma normal –que és el que ha passat potser algun dia. Per tant, ens hem de quedar amb què des dels darrers no hi ha hagut cap tall més d’aigua i espero que no n’hi hagi d’haver cap més en un futur.

Trini Marín from elperiodic .ad on Vimeo.