MÒNICA BONELL: «Hem aconseguit un parlament paritari sense cap llei de quotes»

–Calen més dones a primera línia política?

–Crec que és bo que les dones estiguem en política. La passada legislatura vam aconseguir tenir un parlament paritari sense cap llei de quotes, i a nivell internacional vam ser el segon parlament del món paritari i sense cap llei. Jo crec que és bo que les dones hi siguem perquè també donem un punt de vista i tenim una manera de fer que és diferent als homes. Crec que això s’ha de potenciar des dels partits polítics perquè jo continuo defensant que no cal cap llei de quotes però també dic que els partits polítics han de fer el possible per a què les dones participin en política.

Moltes vegades les dones prioritzem la família o la feina abans que la política o altres activitats. Jo crec que des d’aquí hi ha una feina a fer des dels partits polítics: convèncer les dones perquè participin i donin el seu punt de vista. Hi ha representació femenina al Consell, al Govern… Però podria ser encara més. Evidentment parem de dones que siguin vàlides, com ho poden ser els homes, i que portin qualitat.

–Han complicat la vida parlamentària els problemes de l’àmbit financer?

–És una legislatura difícil, va començar amb un problema financer molt greu i que no s’havia viscut mai a Andorra. Per tant, aquest tema ha marcat molt tota la legislatura. S’ha creat una comissió especial al Consell General per estudiar quines són les causes que van portar a aquest problema i quines són les possibles solucions a prendre. No podem negar que el cas BPA ha marcat la legislatura.

–Com valoraria aquesta primera meitat de la legislatura al Consell General?

–Tot i aquest problema financer, crec que el Govern i el grup parlamentari que li dona suport, Demòcrates per Andorra, no ha deixat de fer coses per continuar amb la línia d’obertura econòmica. També hi ha hagut un esforç molt important per a normalitzar a nivell de transparència, adequant-se a les lleis internacionals. Tota aquesta feina s’ha dut a terme compaginat amb buscar solucions al problema financer que hem tingut des del primer moment. H

