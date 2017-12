Roger Nazzaro és un dels exemples de la renovació de plantilla que ha viscut l’FC Andorra aquesta temporada. 20 anys, internacional sub-21 amb la tricolor i amb maneres de ser un dels millors jugadors andorrans a mig termini.

–S’ha rejovenit la plantilla amb jugadors com vostè. Què tal porten els joves la pressió després de tenir a tocar l’ascens l’any passat?

–Comptem amb gent veterana del bloc de l’any passat com Ludo, Marc Pujol, Betriu o Ferré, que ens ajuden bastant. Ellss es posen l’equip a l’esquena quan toca i això ens ajuda a portar-ho bé.

–A nivell personal està satisfet?

He estat en millors situacions però estem per aportar el màxim a l’equip.

–Pallisa de gairebé quatre hores per jugar demà a Tortosa i ja no us vestiu de curt fins passat el dia de Reis. L’FC Andorra està on esperava a principi de la temporada?

–En defensa hem estat força bé, som l’equip menys golejat (tot i que amb dos partits menys que la resta d’equips) però també és cert que som dels que menys gols marquem i això és un problema. Falta encert de cara al gol però estem fent les coses bé i això ens dona tranquil·litat. L’encert a dalt tornarà de la mateixa manera que ha marxat.

–El balanç, en números és de 17 punts en 12 partits i una dotzena posició a la taula. Això sí, amb dos partits menys.

–Sempre està bé tenir aquests partits. Qualsevol resultat positiu sempre és bo perquè la resta d’equips no suma, però per contra també cal dir que d’aquesta manera tampoc no estem en una posició real a la classificació.

–Demà és obligatori puntuar?

–Sempre ho és però ara més. No estem en una bona dinàmica després de la derrota al camp del Borges o l’empat a Bellvitge.

–Les lesions passen factura?

–En una plantilla curta com la nostra, afecten més i es nota.

–Es contempla fitxar al mercat d’hivern?

–Necessitats no estem, però sí es cert que les lesions fan que un reforç no ens vinguin malament. Amb tot, tenim el juvenil per tirar la temporada endavant.

–Tot i estar a mitja taula però el matalàs de sis punts, si guanyeu els dos partits, us ficaria sisens. Cap a on mira aquest equip?

–Sempre mirem cap a dalt, i de fet ara no podem mirar molt més cap a baix. L’objectiu és la permanència però tenim ganes de més.

–L’any passat l’objectiu també era la salvació i l’FC Andorra es va quedar a tocar de l’ascens. Quines diferències hi ha respecte a la temporada 2016-2017?

– No hi ha equips millors ni pitjors, sinó diferents. Són dinàmiques. L’any passat vam entrar en una ratxa molt bona i vam guanyar molts partits seguits. Per exemple, Cristian Martínez va fer una mà de gols que aquest any no està fent, però ja tornarà a marcar.