És l’entrenador de l’FC Andorra juvenil, però aquest any ja són dues les vegades que s’ha hagut de fer càrrec de la primera plantilla. La temporada passada per ocupar la banqueta, juntament amb Richard Imbernón, a l’últim partit de lliga contra la UE Sants després de la mort sobtada d’Emili Vicente. El matx tenia màxima transcendència, amb l’ascens a la Tercera Divisió en joc. Aquesta vegada és per la marxa de l’entrenador.



–Com s’ha trobat la plantilla en aquesta ocasió?

–Molt millor que la temporada passada, perquè en aquella ocasió va ser una situació tràgica i molt traumàtica per a tots. Ara anímicament els jugadors no estan malament i s’estan aconseguint uns resultats més que correctes.

–Aquesta setmana ha introduït gaires conceptes nous?

–En els quatre dies d’entrenaments que hem tingut hem intentat perfilar el que m’agrada que es faci al camp. En aquest temps no es pot fer massa més, però a tots els entrenadors ens agrada introduir els nostres conceptes. Per sort, hi ha una plantilla amb molta qualitat i que té encara molt marge de millora. El fet que quasi tots siguin d’aquí, es coneguin i portin anys jugant junts ajuda molt a l’hora de dirigir-los. És molt agradable treballar amb ells.

–Aquesta plantilla sempre s’ha caracteritzat per ser un grup molt unit...

–És el tret característic que tenen. Són un grup humà fantàstic, que permet que siguin com una família i es porten molt bé entre ells. Quan ets nou és molt senzill entrar-hi, t’ho posen molt fàcil.

–A Valls l’objectiu és sumar tres punts més. Que espera veure al camp amb el que han treballat?

–El que han demostrat fins ara, la solidesa defensiva que porten desenvolupant les últimes temporades. Espero que segueixin igual d’intensos i que no encaixem gols. Ofensivament crear una mica més del que s’estava realitzant i aprofitar les ocasions de que gaudim.



–Creu que aquest equip pot tenir aspiracions més elevades que la simple permanència?

–Valorant la classificació i sense controlar del tot la categoria, la primera i segona posició les veig allunyades, però s’ha d’anar poc a poc perquè la temporada és llarga. Primer de tot s’ha de certificar la permanència l’abans possible i després ja es veurà fins on es pot arribar.

–És la segona vegada que es fa càrrec de l’equip aquest any de manera interina. Es veu en un futur sent l’entrenador de l’FC Andorra?

–A curt termini segur que no, perquè encara soc jugador en actiu. Però està clar que la de l’FC Andorra és una de les banquetes que més m’agraden pel que significa aquest club. La categoria és molt maca de disputar i els jugadors que hi ha és tot un luxe entrenar-los.