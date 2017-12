El que més els hi agrada als menairons és treballar. Com que són molts i se semblen bastant, cada un s’identifica amb un número per diferenciar-se l’un de l’altre.

–Una frase famosa dels menairons és: què farem, què direm? Què vol dir?

–Vivim en un tub d’agulles i quan ens alliberen necessitem que ens donin feina perquè ens agrada treballar. Llavors, com que volem feina comencem a dir què farem, què direm? Què farem, què direm? Ho diem diverses vegades fins que la persona ens dona una ordre.

–Són molt obedients?

–Som molt obedients sempre que ens donin feina per fer, si no ens donen feina, ens enfadem molt.

–Què passa quan s’enfaden molt?

–Pot arribar a passar qualsevol cosa, però tampoc volem espantar a ningú i, generalment, no passa res perquè tothom té molta feina per donar-nos.

–Quina és la seva tasca al Nadal?

–Aquest Nadal ens han encarregat una feina molt important: assegurar-nos que el Nadal amb tota la seva màgia va perfecte a Andorra la Vella.

–Com porten màgia?

–Nosaltres només l’hem de conservar, la màgia d’Andorra, ja la té Andorra.

–Estan en contacte amb els nens?

–Els nens ens ajuden perquè hem de controlar que no passi res estrany aquest Nadal i que tot estigui perfecte, que ningú intenti robar les cartes o els canelons, però no arribem a tot arreu i els nens ens ajuden. Si veuen alguna cosa estranya, ens ho diuen.

–S’han trobat alguna cosa estranya durant aquestes festivitats?

–De moment no, però el Nadal passat van desaparèixer els carters i els menairons vam obrir l’oficina màgica de correus.

–Han rebut moltes cartes?

–Sí. És l’avantatge de ser autònom que rebem missives per al Pare Noel i per a Ses Majestats els Reis Mags.



–Fins a quin dia poden portar les cartes?

–Per als Reis Mags poden entregar les cartes fins al dia 5 de gener.

–Com els hi fan arribar les cartes?

–Treballant, treballant i treballant. Som molts i fem treballar en cadena. Ens posem tots en fila índia fins on toca portar-les i ens les passem de l’un a l’altre fins que arriba on ha d’arribar.

–Quins són els principals desitjos dels nens?

–Hi ha de tot perquè cada nen és un món. Volen coses per a ells, però també per a la família. Estan molt conscienciats aquests nens. Cada cop demanen més coses no només per a ells, sinó per a la família, amics o el món en general.

–El Nadal és una època d’il·llusions?

–Per nosaltres, els menairons, fem el que més ens agrada que és treballar. Per als nens és una època màgica perquè hi ha regals i coses que no poden explicar.