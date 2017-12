André Ribeiro va créixer a la Massana per després estudiar enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb 26 anys acaba de deixar enrere una exitosa start up ,de la qual va parlar divendres en el marc del lliurament de beques de postgrau de Crèdit Andorrà. Ara ha fixat la seva fam emprenedora al Principat.

–Quan va saber que volia emprendre?

–Des del principi ja tenia clar que volia emprendre, el que no sabia era com fer-ho. Quan estava fent les pràctiques de la carrera em va sortir la possibilitat de treballar a l’empresa de videojocs del Piqué [el futbolista], era una oportunitat per aprendre moltíssim ja que hi havia jocs amb milers i milers d’usuaris registrats.

–Després on va anar?

–Passat un any i mig em vaig sentir capaç de crear el meu propi producte, de crear una start-up. I una de les possibilitats passava per optar a una de les beques de Crèdit Andorrà per fer un màster i, embrancat amb es estudis, engegar la meva start-up.

–A quina porta va anar a picar per començar a emprendre?

–Vaig conèixer el propietari d’un important venture builder, una mena d’incubadora per start-ups. El projecte era aixecar un market place [una botiga de botigues de comerç electrònic] de serveis a domicili. O sigui, des de l’aplicació podies contractar una perruquera que vingués a casa o una maquilladora que anés a l’hotel o un massatgista, per exemple. Va ser un èxit i tot i que jo fa un mes que ja no participo de l’aventura, segueix endavant.

–Quin projecte té entre mans?

–A Andorra no hi ha un ecosistema de start-ups. Crec en el model de les venture builder, per què no importar-lo al país? Tinc quatre amics que van estudiar amb mi, són molt bons, amb més de quatre anys d’experiència en aquest món, els vaig presentar la idea de venir aquí i els va semblar molt bé. Primer ens volem centrar amb projectes que interessen al país: fintech, insurthech, smart city i govern electrònic.

–I aquí, quines portes picaran?

–Treballem sobretot en la part d’aconseguir advisors per construir un venture builder andorrà. Després ja estem començant a tenir contactes i fer presentacions pel sector financer, el Govern i Andorra Telecom que són els que han de participar en aquesta creació d’ecosistema. Aquí s’ha fet el NIU però no és suficient, falta talent, és el que volem atreure.

–Com ha convençut els seus companys per què vinguin a Andorra?

–Aquí està tot per fer i l’acord amb Europa s’oposarà obrir-se i haver de competir al mateix nivell. Andorra no serà mai una potència industrial, l’únic camp en què pot convertir-se en referent és la tecnologia. Té els mitjans: és petita, amb incentius fiscals i un govern proper.