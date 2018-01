Adrià Tappi, de 24 anys, va créixer a Sant Julià de Lòria però va passar part de l’adolescència a Andorra la Vella. Va marxar a Barcelona per estudiar Psicologia i ara fa el màster a Utrecht (Països Baixos), encara que ha fet llargues estades a d’altres països, com Colòmbia. Tot i que encara no pensa a tornar al Principat, no se’n desvincula i representarà al país en la trobada de joves europeus que organitza el Parlament Europeu i que se celebrarà al juny a Estrasburg. A més, té un ambiciós projecte educatiu per al país.



– Com va decidir crear la delegació andorrana per l’European Youth Event (EYE)?

– Vaig entrar a la comissió internacional del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) amb el projecte de crear un grup que anés a l’esdeveniment i representés Andorra. Necessitava un mínim de deu persones i hem arribat a 25. La participació a l’EYE és gratuïta però cal fer-se càrrec de les despeses de desplaçament i allotjament, per això vaig fer un vídeo per a demanar fons com a delegació andorrana i ha funcionat! Ens han donat 3.500 euros des del FNJA.

– Què esperen com a delegació Andorrana de l’EYE?

– Hem fet un pla d’acció per abans, durant i després de l’esdeveniment. Volem que els temes que tractem i discutim no es quedin en l’esdeveniment, que els portem de tornada i hi seguim reflexionant i aplicant al país. Parlarem de la revolució digital, de la igualtat social, de la construcció europea i del problema de la seguretat i el terrorisme, per exemple. Però fins i tot la colonització de Mart i la carrera espacial. És molt multidisciplinari, també hi haurà representacions artístiques i poètiques.

– La colonització de Mart?

– Sí, m’interessa especialment aquest tema perquè formo part de diferents projectes d’innovació educativa i la colonització de Mart, tot i que molt utòpica, ens obligaria a buscar un sistema inclusiu de tota la humanitat, no el d’un país només.

– Intentaran posar a Andorra a la palestra?

– Estem definint encara l’estratègia però ho plantejarem molt des de la integració andorrana a Europa que aquest any s’està fent més evident. Com ha de ser Andorra dins d’aquesta unió? Com pot seguir creixent? Aquests són algun dels debats que volem proposar. A l’equip hi ha tècnics de Turisme, psicòlegs, educadors, informàtics, economistes per abarcar tots els vessants.

– Però, a més, vostè està involucrat amb un altre projecte europeu, oi?

– Al febrer començaré a treballar per l’Atlas of European Values, un projecte de recerca que estudia els valors humans en conceptes de ciutadania, identitat, actituds, idees, creences i opinions entre els ciutadans europeus, tot i que Andorra no és a la mostra encara. Com a investigador en innovació pedagògica estaré assessorant per a millorar els qüestionaris. Hi ha una branca del projecte que s’encarrega de dissenyar l’estratègia per transmetre els resultats a les escoles, aquesta part m’agradaria implementar-la a les escoles del Principat.