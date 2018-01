Des de cadet que és jugador tricolor. La cessió mitja temporada al CE Manresa a Tercera Divisió és l’únic parèntesi. A pesar de totes les ofertes que ha rebut per canviar d’aires al llarg dels anys, sempre s’ha mantingut fidel a l’escut que defensa des de ben jove. I així vol seguir.



–Anys enrere va jugar dues temporades a l’equip de futbol sala del club a la Divisió de Plata. Perquè va decidir a canviar de disciplina?

–Necessitava un canvi a la meva vida. No em va sortir com volia i vaig tornar al futbol. Era tot molt professional i cadascú anava a la seva. Estic acostumat a fer pinya amb el grup i ser una família. A més, el nivell era molt alt i costava entrar. Jugava molt poc.

–No ha arribat a marxar mai del club, tot i que d’ofertes sempre n’ha tingut, tant per marxar fora com sobretot de la Lliga Nacional, on els sous són força superiors als que pot tenir a l’FC Andorra...

–La lliga andorrana no m’atrau i no em diu res a dia d’avui. Et pots arribar a enfrontar amb el mateix equip fins a sis cops. Jugar a Catalunya és molt més competitiu i cada partit és diferent. Espero poder-me retirar a l’FC Andorra.

–En tots aquests anys les ha viscut de tots colors al club, amb ascensos i descensos, i fins i tot l’entitat va estar a punt de desaparèixer...

–Hem viscut de tot. D’estar a Tercera, amb jugadors professionals que cobraven moltíssims diners a quasi desaparèixer, amb falta de diners i males gestions que ens va portar a baixar fins al que era la Primera Regional. Van haver de confiar amb els joves i poc a poc anar tirant fins arribar a Primera Catalana. Ara ens trobem bé en aquesta categoria però crec que si es fan les coses bé podem arribar lluny.

–Com es viuen totes aquestes circumstàncies límit des del vestidor?

–Afecta, però al ser una família tots aquests problemes ens fan més forts. Si no fos així i els jugadors no haguessin aguantat i haguessin marxat quan hi havia tants problemes a nivell econòmic segur que el club hagués desaparegut. La plantilla sempre ha estat molt compromesa. L’actiu que té aquest club són els jugadors.

–Aquest curs la permanència és l’objectiu. Com veu les opcions d’un ascens a Tercera els pròxims anys?

–Seria molt maco que l’FC Andorra tornés a Tercera. Amb la gestió de l’actual junta i quan entri la llei de societats anònimes esportives es podria donar un pas endavant i aconseguir aquesta fita. Amb la gent jove que està pujant ajudaria molt a augmentar el nivell de la selecció. Seria una fita molt important pel futbol andorrà.

–Que n’espera a nivell esportiu del 2018 que acaba de començar?

–Que seguim en aquest nivell i si hi ha opcions d’ascendir no hi renunciarem. També seguir treballant per poder anar amb la selecció, que és molt maco.