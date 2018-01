Igor Labaien (Sant Sebastià, 1978) va ser el protagonista de la contraportada del 2 de gener del 2017. Llavors va dir que Andorra sumaria quatre punts en la fase de classificació per a l’Euro 2018. Ni el mateix Rappel ho faria millor, Ara li toca passar comptes de tot el que va dir a EL PERIÒDIC.

–Realment creu que encertaria amb aquest pronòstic?

–Jo tenia fe i confiança. Aquests jugadors tenen una manera de competir al·lucinant, juguen amb el cor. Són amateurs i competir contra gent que es dedica tot el dia a entrenar és elogiable, increíble. Venen de jugar contra l’Horta i aguanten el 0-0 amb Portugal més d’una hora. Increïble.

–El pronòstic el fa quan fa dotze anys que la tricolor no puntuava. Massa agossarat?

–És cert, però si ens guiem per la raó, millor no sortir de casa. sota aquesta premisa, Letònia ens hauria de marcar deu. Però quan tens il·lusió per preparar cada partit, sempre veus possibilitats; és cert que en un moment pot aparèixer la lògica i la qualitat s’imposa, però quan ho planteges veus on fer mal i a partir d’aquí, és qüestió s’ho creguin. I sí, s’han de donar tot per no perdre, però lluites també perquè això passi.

–Empat a zero contra illes Fèroe i l’històric 1-0 davant Hongria… Esperava que els punts sortirian d’aquests partits?

–No vaig pensar res. Simplement que som competitius, generosos, treballadors… Els jugadors es buiden al camp i amb aquesta mentalitat, algún bon resultat ha de caure.

–Es van assolir els quatre punts i faltava jugar a illes Fèroe, Suïssa, Letònia i a casa davant Portugal. Va veure perillar el seu pronòstic?

–A la Federació me deien que encara sumariem més… I una llàstima no haver-me equivocat. Realment podía haver passat. A illes Fèroe (1-0) vam fer un partidàs; contra Letònia en casa vam tenir més ocasions i el 50% de possessió, cosa que crec que mai havia passat. Perdre aquell partit va ser duríssim… Ni l’empat era just. Va ser el dia que més dolgut vaig veure el vestidor. Aquell dia em vaig adonar realment de quina és la realitat d’una selecció com Andorra.



–Treballa a l’Espanyol al futbol base i sobre tot, en scouting. És compatible amb la Federació Andorrana de Futbol?

–Sí, és més útil del que pensava. Analitzes fins al mínim detall i acabes coneixent jugadors i m’és de gran ajuda. Algun nom he posat d’aquests he posat en informes.

–Diguim què ha après del futbol andorrà?

–Que hi ha factors no futbolístics que afecten en el rendiment i els resultats d’una manera decisiva. M’agradaria saber els quilòmetres que fan els jugadors de la selecció. En aquesta estadística segur que som el número u.

–Tal i com s’està treballant, caurà alguna alegria més?

–No sé, però un dels reptes que tenim pendent és mostrar el nivell a casa també fora. No és que baixem el llistó, però al futbol influeixen molts factors i sabem que hi ha solucions per millorar a domicili.