Notícia Aprovat el compte general de l’Ajuntament de la Seu del 2015 La liquidació ha comptat amb el suport de l’equip de govern (CiU) i ERC, i l’oposició de Compromís El barri de Sant Antoni de la Seu.

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat el compte general del 2015. La votació sobre la liquidació del pressupost ha comptat amb el vot a favor de l’equip de govern (Convergència) i ERC, l’abstenció de la CUP i el vot contrari de Compromís X La Seu.

El tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, es mostrava durant el plenari satisfet pel compliment dels objectius pressupostaris, amb la rebaixa de la ràtio d’endeutament, que és inferior al 70%, i un estalvi net d’1,2 milions d’euros. «El romanent de tresoreria de 2,5 milions d’euros ha permès afrontar inversions en obra pública com la reurbanització de la plaça de Joan Sansa», destacava.

En relació amb els comptes municipals, el portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, justificava el vot en contra perquè considera que la gestió econòmica actual del consistori «no és la que necessita la Seu». Per Ordeig, el pressupost és «poc social» i hi manquen propostes de dinamització. El principal grup de l’oposició també qüestiona l’externalització de serveis i el fet que els números no es corresponen amb la realitat. «Són comptes que no faciliten la fiscalització econòmica dels grups de l’oposició ni de la ciutadania», remarcava el polític urgellenc.

Per la seva banda, el regidor de la CUP, Pau Lozano, parlava també de comptes «irreals» per la diferència entre la previsió pressupostària i l’execució final. Lozano es mostrava crític perquè el consistori posa traves a l’hora de dotar partides pressupostàries o dur a terme projectes al·legant manca de diners, «quan després hi ha un estalvi elevadíssim».

Fierro rebatia les crítiques indicant que l’execució del pressupost és «molt elevada» i els comptes «són vius» i es van modificant segons les necessitats. Alhora, el tinent d’alcalde d’Hisenda defensava l’esforç en l’àmbit social fet els últims anys i «la facilitat que es dóna a l’hora de controlar les finances».



Les Monges / Compromís també va criticar en el ple que alguns projectes no s’hagin gestionat bé, com la Ciutadella de Castellciutat, la política d’habitatge públic o la instal.lació de la fibra òptica. En aquest sentit, Ordeig va destacar que s’ha deixat d’ingressar 150.000 euros per part de l’Escola Oficial d’Idiomes, la UNED i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per la manca d’un conveni per a la utilització dels espais del Centre Cultural Les Monges.

L’equip de govern va recordar que s’està fent un plantejament de l’acord, tenint en compte que «són serveis importants per a la ciutat i que milloren la qualitat de vida dels seus habitants». Fierro també va retreure a Compromís que els comptes han estat en exposició pública i no hi han presentat al·legacions. «No era el moment de fer un nou debat de pressupostos que ja està fet», va replicar.

En el mateix sentit es va expressar el regidor d’ERC, Francesc Viaplana, que va defensar que no era el moment per tornar a debatre sobre «uns pressupostos ja tancats».



Altres punts / El ple també ha donat el vistiplau a una modificació de crèdit amb el vot a favor de l’equip de govern (Convergència) i ERC, l’abstenció de Compromís i el vot en contra de la CUP. Així mateix, s’ha designat la regidora Montserrat Bonet com a representant del Consell de Dones de l’Alt Urgell. H