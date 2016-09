La comissió BPA demana la compareixença de Bartumeu

La Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera va decidir ahir demanar la compareixença de l’exadvocat dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), Jaume Bartumeu, perquè expliqui les amenaces i coaccions de comandaments policials espanyols en relació al cas Pujol que Higini Cierco va denunciar en seu judicial fa unes setmanes.La proposta la va fer fa uns dies el president del grup mixt i conseller del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, després que els implicats asseguressin que el Govern havia estat informat de les pressions després de la publicació de la nota del FinCEN el març del 2015. Ara caldrà veure si el també president d’SDP accepta o no la proposta de la comissió, ja que en aquell moment va titllar a Lòpez «d’ignorant» perquè, tal com va recordar, com a advocat «tinc secret professional i trencar-lo o empènyer-me a fer-ho és provocar que faci una falta o fins i tot un delicte».En cas que finalment Jaume Bartumeu acceptés la proposta i a falta encara d’una data concreta, la intenció de la comissió que investiga el cas BPA és que l’exadvocat declari després dels germans Cierco –que exposaran els fets la segona quinzena d’octubre– i abans que el cap de Govern, Toni Martí, qui el dia de Meritxell va anunciar que estava disposat a intervenir davant els consellers generals. Així doncs, les explicacions per part de Bartumeu podrien tenir lloc el mes de novembre. En aquest sentit, i preguntat pels periodistes a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu de l’Executiu, Jordi Cinca, va reiterar el convenciment de Martí de comparèixer davant la comissió i va declarar que «només esperem que tothom tingui la mateixa bona voluntat».Els Cierco, a l’octubre/ Durant la reunió que va mantenir ahir la comissió especial també es va debatre sobre la petició del màxim accionista de BPA, Higini Cierco, juntament amb el seu germà Ramon, de posposar la seva compareixença per a la segona quinzena del mes d’octubre. Cierco argumenta la demanda d’aplaçament tenint en compte els canvis que hi ha hagut en la investigació del cas després de la denúncia de pressions per part d’autoritats espanyoles.D’altra banda, la setmana que ve també donaran explicacions els accionistes minoritaris de l’entitat bancària.Els consellers generals també van acceptar ahir la proposta de Martí per comparèixer davant la comissió. De moment però, tampoc s’ha fixat cap data. El que sí que es va comentar és que la demanda de la comissió és que la del líder de l’Executiu sigui l’última de les intervencions, després dels germans Cierco i de Jaume Bartumeu, en cas que aquest darrer accepti.També preguntat pels mitjans de comunicació sobre les possibles conseqüències amb la relació amb Espanya que podrien donar-se si la batlle decideix demanar a les autoritats espanyoles amb immunitat diplomàtica que declarin, Cinca va assegurar que «si des de la batllia s’arriba a la conclusió que s’ha de citar a declarar a aquestes persones, el que haurà de fer Andorra és intentar que es doni compliment a allò que demana la Justícia andorrana». I va afegir que «no és incompatible defensar l’Estat de dret i enfortir les relacions diplomàtiques amb l’estat que sigui».

El Grup Parlamentari Liberal va presentar a Sindicatura un seguit de preguntes que el Govern haurà de respondre de forma oral relacionades amb les presumptes amenaces denunciades per Higini Cierco.

Concretament, el conseller general i president suplent del grup liberal, Jordi Gallardo, preguntarà al pròxim ple del Consell General previst pel dia 4 d’octubre sobre les acusacions dels germans Cierco que asseguren que Govern era coneixedor de les amenaces a les quals suposadament van ser sotmesos.

Segons van exposar en una nota de premsa, «davant d’aquestes acusacions i la manca d’explicacions donada fins ara pel Govern» el grup liberal ha optat per formular cinc preguntes. Així, els liberals volen saber en quina data van ser coneixedors dels fets denunciats, quins membres del Govern en van ser informats, si després es va explicar a d’altres institucions o càrrecs públics, així com quines acciones es van dur a terme i si la informació que van rebre contenia explicacions referents a amenaces i extorsions a ciutadans andorrans.

En el comunicat, el grup parlamentari argumenta la decisió de preguntar al Govern al ple del Consell General «perquè la societat andorrana necessita una resposta per part de l’Executiu per aclarir unes acusacions tan greus». «I entenem que no hi ha un lloc millor on donar explicacions que al Consell General que representa la sobirania nacional que, de confirmar-se els fets denunciats, ha estat greument vulnerada», afegien.