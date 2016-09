La nova llei d’assegurances protegirà als clients en cas de fallida

El Govern va aprovar ahir el projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances. Una nova legislació que adaptarà la regulació del sector als estàndards europeus i internacionals.Dins de la nova normativa hi haurà altres lleis i reglaments que controlaran apartats específics del sector «que –per la seva complexitat– requereixen d’un document legislatiu específic», segons va destacar el ministre de Finances, Jordi Cinca.Entre aquests es troba la Llei del Fons de garantia per a la liquidació d’entitat, què vetllarà pels clients en cas que l’empresa d’asseguraces faci fallida i evitarà que els usuaris perdin els seus productes contractats. Cinca va remarcar que amb l’antiga legislació ja es tenia present aquest aspecte, tot i que ara es contemplarà d’una forma més específica.També es farà una llei sobre el pla i fons de pensions de l’entitat i es regularà l’activitat dels corredors d’assegurances amb la Llei de mediació. Que pretén definir de forma més clara les condicions i execucions d’aquests. A més, s’especificaran les necessitats de capital i reserves que ha de tenir la companyia asseguradora. I segons el ministre, aquest barem variarà en funció dels riscos i primes de l’entitat.La nova legislació entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2018. I tot i que les asseguradores demanaven que es donés de marge fins el 2020 (per poder adaptar-se a les noves normes), Cinca va remarcar que amb els dos anys atorgats s’espera que les entitats tinguin temps suficient per fer les modificacions pertinents. Tot i això, el ministre no «tanca la porta» a negociar altres terminis en alguns aspectes concrets. Ja que l’objectiu és que totes les empreses i el mateix INAF «tinguin temps d’adaptar-se a la nova llei», va remarcarUn altre àmbit que es potenciarà en la nova llei és la supervisió de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. En aquest sentit, «la llei és molt àmplia i exigent, i tot i que s’han seguit recomanacions internacionals (com les fetes pel Moneybal), s’ha tingut en compte la limitació del mercat andorrà».Tantmateix, la nova legislació detallarà quins aspectes haurà de contemplar cada contracte de l’entitat en funció dels serveis que es vulguin contractar. I a banda d’aquests aspectes, la nova legislació també calcularà els riscos que ha de tenir cada entitat o com una empres pot accedir a l’activitat asseguradora. Amb tot, Cinca espera que les entitats asseguradores del país tinguin «un ventall més ampli de serveis» i puguin projectar-se millor de cara al mercat internacional.L’òrgan encarregat de regular i supervisar aquest nou marc legislatiu serà l’INAF (Institut Nacional Andorrà de Finances). Cinca va putnualitzar que s’ha optat per emprar un òrgan ja existent amb el propòsit d’estalviar en temps i recursos, ja que utilitzant l’INAF «tenim tota una infraestructura ja muntada». Tot i això, caldrà modificar la legislació de l’òrgan per adequar-la a la nova llei. També s’hauran d’incorporar sis o set persones més (amb la formació i coneixements adients) perquè es dediquin a les tasques de regulació i supervisió del sector d’assegurances.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va destacar ahir que era «necessari» elaborar una llei del sector d’assegurances, perquè la que hi havia anteriorment (del 1989) «ha quedat antiquada» i «el sector financer, que va molt lligat al d’assegurances, ha anat evolucionat i incorporant nous aspectes ». Per tant, en funció d’aquest i altres fonaments «calia elaborar una nova legislació».

Cinca també va puntualitzar que la nova llei ha estat elaborada en base a la normativa europea (més en concret al document Solvència 2) però «fent les adequacions corresponents al context andorrà».



El ministre també va destacar que a partir de l’any 2000 ja es va començar a veure la necessitat de modificar la legislació d’assegurances i que diversos organismes internacionals (com el Moneybal o el Fons Monetari Internacional) han estat trametent varies recomanacions perquè el Principat modernitzés la legislació d’aquest sector.