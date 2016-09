Notícia El PS demana el contracte de compra d’accions de MásMóvil Gili vol saber si en l’acord hi figuren millores en les tarifes o llocs de treball com va anunciar Alcobé La consellera general del PS, Rosa Gili. Autor/a: ALEX LARA

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, va tramitar dimarts una demanda d’informació a Sindicatura mitjançant la qual vol obtenir tota la documentació relacionada amb l’adquisició per part d’Andorra Telecom de part de les accions de la companyia espanyola de telecomunicacions MasMóvil. La formació vol poder conèixer amb més detalls els termes de l’operació per poder fer una millor valoració tot recordant l’elevat cost que aquesta ha tingut per a les arques de l’empresa del Principat.



Gili va remarcar que en el moment d’anunciar l’operació, el ministre d’Administració Pública, Transport i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, també va avançar que comportaria alguns avantatges per als clients d’Andorra Telecom i, també, pel país en l’àmbit de generació de llocs de feina. Gili va manifestar que «ens agradaria veure si hi figuren aquests aspectes que es van anunciar, com ara tarifes d’itinerància més barates a Espanya i llocs de treball al Call Center». En definitiva, el PS el que vol és «saber exactament què figura al contracte, tenir-ne coneixement i poder-ho valorar millor».



Així, en l’escrit la parlamentària reclama «el contracte de compravenda d’accions entre la companyia espanyola MasMóvil i Andorra Telecom». L’operació, recorda Gili, ascendeix «segons publicacions de Govern» a un «valor de 10,5 milions d’euros» i suposa «el control d’un 2,7% de la dita companyia».



Gili va exposar que la compravenda d’accions de MásMóvil ha suposat el desemborsament per part d’Andorra Telecom «d’una quantitat de diners molt elevada». Per això, va defensar, «la societat andorrana ha de saber els termes del contracte». La parlamentària socialdemòcrata va afirmar que justament aquest és un dels objectius de la demanda d’informació, tot i que també ha de permetre comprovar altres aspectes.