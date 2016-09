La Petita Malumaluga torna amb ‘Núvols amb nadons’

Després de l’èxit del concert Bítels per nadons al que més de mig miler de persones assistien a finals del darrer any i en el marc del projecte educatiu de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), La Petita Maluga torna al Teatre Comunal de la Capital el proper dia 24 de setembre. En aquesta ocasió, el col·lectiu de ballarins i músics interpretarà en aquesta ocasió Núvols amb nadons el tercer projecte amb què l’entitat, apadrinada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorra, advoca per l’educació cultural dels més petits.



Tal com informa la pròpia orquestra a través d’un comunicat de premsa, la companyia torna després del seu reeixit debut el dissabte 24 amb un espectacle adreçat, novament, a nadons d’entre 0 i 3 anys. L’obra, l’accés a la qual serà de franc, combina la música de percussions en directe, clàssics del jazz i el vers, tot plegat paral·lel a la narració d’un conte original.



Elements de la natura/ A través del text, de textures visuals i sonores i un conjunt de percussions en directe es descriu un món de núvols, trons, pluja i terra. Albert Vilà i Eva Vilamitjana, creadors del projecte artístic, descriuen que «la percussió escenifica els diferents elements de la natura i els infants descobreixen el so dels núvols, el xim-xim de la pluja, la potència del tro, la melodia del vent i la força del mar, dels rius i de les onades a la platja. D’aquesta manera, es tracta d’«un espectacle sonor i amb una gran força visual, en què l’estètica dels núvols es combina amb la infinitat de formes sonores que pot prendre l’aigua».



L’espectacle té un caràcter participatiu, amb una durada de 35 minuts. L’accés és de franc i la capacitat limitada, però se’n faran tres sessions: a les 11, al migdia i a les 13 hores.