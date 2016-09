Notícia Jornet ajorna el somni de conquerir l’Everest L’atleta pretenia completar el projecte de ‘Summits of My Life’ L’atleta cerdà Kilian Jornet. Autor/a: Summits of My Life

Kilian Jornet torna de l’Everest sense haver pogut culminar l’ascens a la muntanya més alta del món. Les males condicions meteorològiques en el tram final han impedit a l’expedició poder realitzar la temptativa d’ascens de la cara nord.

Jornet explica en un comunicat de premsa que les primeres setmanes d’aclimatació tot va anar molt bé, però el temps va canviar quan es començava a preparar la temptativa. «Diverses precipitacions van deixar fortes nevades i una acumulació de neu important; tot i que ens trobàvem bé físicament, existia un perill molt alt d’allaus i ens era impossible poder pujar en condicions de seguretat òptimes», remarca. «És una mica frustrant perquè estem ben aclimatats i les sensacions són bones, però suposava exposar-nos massa si ho intentàvem», reitera.

Tot i la impossibilitat de dur a terme el repte, Jornet es mostra satisfet amb l’experiència: «De totes maneres, estem contents perquè ha estat una vivència molt positiva amb la qual hem après molt». Per Jornet, «estar sols a l’Everest és una cosa increïble, ja que no hi havia cap altra expedició; ara tornarem a casa, per recuperar i plantejar-nos el futur».

En relació amb la possibilitat de tornar-ho a intentar, l’atleta ceretà es mostra optimista. «Crec que sí que tornarem, malgrat que segurament canviarem algunes coses». I assenyala: «Ens enduem una gran experiència i un bon aprenentatge per a la propera». Kilian Jornet pretenia, amb aquest repte, completar el projecte de Summits of My Life.