Notícia Coll de Nargó acull una cursa de bicicletes clàssiques Els participants poden dur equipaments antics per donar més glamur Cartell promocional de La Biciancianda de diumenge.

Coll de Nargó acollirà diumenge La Bicianciana, una cursa que va néixer l’octubre de l’any 2013 amb el nom de Primera Sortida de Bicicletes Clàssiques, per fomentar la pràctica del ciclisme, convidar les persones a tornar a pedalar amb bicicletes antigues i, per damunt de tot, crear un clima esportiu i festiu.

Els participants sortiran de Nargó a les 9 del matí i prendran la C-14 en direcció a Organyà, on passaran per les hortes per, posteriorment, arribar al Pont de Fígols. Des d’allà es preveu l’ascensió al Coll de Fígols. Un cop coronat, la cursa tornarà a baixar en direcció al Pont d’Espia, agafant l’L-401 fins a arribar a Alinyà, on el grup esmorzarà a Cal Celso. La tornada es farà per la mateixa carretera L-401 fins al Pont d’Espia, on seguidament els ciclistes enllaçaran amb la C-14 fins a Nargó.

La sortida és físicament assequible i l’objectiu final és compartir una jornada pedalant amb bicicletes molt diferents a les actuals i recordant altres èpoques del ciclisme. En aquest sentit, els participants també poden dur equipaments antics per donar més glamur a la sortida.Els interessats a prendre-hi part poden adreçar-se al blog de de la Bicianciana.