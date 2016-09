Joan Vinyes torna als ral·lis després d’un any i mig

Una lesió va provocar que tota la temporada passada Joan Vinyes es quedés en blanc, sense poder competir. Aquest any la seva intenció era tornar al món dels ral·lis un cop estès recuperat i pogués estar en plenes condicions. El dia ja ha arribat i serà el 24 d’aquest mes al Ral·li Vila de Llanes.



Fa un any i mig que no competeix al volant del Suzuki Swift. La idea era efectuar l’esperat retorn al Princesa d’Astúries, però la prova coincidia amb la Pujada Ordino-Arcalís, on s’homenatjava al seu pare, i no es volia perdre l’esdeveniment. Així doncs va decidir juntament amb Suzuki Motorsport tornar a les carreteres a la cita càntabre. La classificació no serà un objectiu a Llanes. L’única cosa que espera és «córrer, recuperar sensacions i gaudir amb la meva altra família, l’equip Suzuki. M’han fet costat i han estat al meu costat durant tot aquest temps, s’han portat de meravella amb mi i els dec molt. Per això vaig tenir clar des d’un principi que el dia que pogués tornar als ral·lis seria amb un Suzuki sí o sí. De cara al futur no m’agrada posar terminis i menys en aquesta situació. Solament vull córrer, començar a gaudir i quan acabi aquesta prova ja es veurà», assegura Vinyes, que tindrà com a copilot a Jordi Mercvader.



La recuperació, però, la continua desenvolupant: «Queda bastant encara, ara toca recuperar més mobilitat i força a la mà, però es veuen progressos en el dia a dia i això és el que importa. És alguna cosa que costa però cal mirar cap a davant. De moment, amb la tornada als ral·lis estic molt més animat. He provat de disputar un parell de carreres en circuits i ara vull seguir».